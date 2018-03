Fußball Torjäger Muzliukaj brennt auf Einsatz

Freiberg / ae

Wenn kurzfristig nichts mehr dazwischenkommt, dann wird an diesem Mittwoch erstmals in dieser Oberliga-Saison der Name Spetim Muzliukaj auf dem Spielberichtsbogen auftauchen. Denn der 29-jährige Mittelstürmer kehrt Trainer Ramon Gehrmann zufolge in der Nachholpartie gegen die Neckarsulmer Sport-Union (Anpfiff ist um 19 Uhr) in den Kader des SGV Freiberg zurück – nach einem im Juli erlittenen Kreuzbandriss und einer achtmonatigen Zwangspause. Muzliukaj trainiert seit der Winterpause wieder mit, die vergangenen vier Wochen habe er „uneingeschränkt und ohne geschont zu werden“ (Gehrmann) an den Übungseinheiten teilgenommen.„Spetim ist heiß und versucht sich seit zwei Monaten in die Mannschaft hineinzureden. Ich kann ihn kaum bremsen“, sagt der SGV-Coach mit einem Schmunzeln.

Seit Samstag haben die Freiberger allerdings zwei neue Sorgenkinder im Aufgebot: Flügelspieler Sven Schimmel fällt mit einem Bänderriss im Sprunggelenk für vier bis fünf Wochen aus, und Kapitän Steven Kröner laboriert an einer Schultereckgelenksprengung. Beide mussten bei der 0:1-Niederlage gegen den Spitzenreiter TSG Balingen bereits in der Anfangsphase ausgewechselt werden. Zudem fehlt Patrick Fossi, der noch für zwei weitere Partien rotgesperrt ist.

Auch wenn Gehrmann beteuert, nicht auf die Tabelle zu schauen, steht für die Teams aus Freiberg und Neckarsulm am Mittwoch auf dem Kunstrasen am Wasen einiges auf dem Spiel. Schließlich erwartet der aktuelle Tabellensechste den punktgleichen Vierten. Der Verlierer kann die Saison eigentlich vorzeitig abhaken, der Gewinner wahrt dagegen seine Chance, zumindest noch auf Rang zwei, den Relegationsplatz, vorzurücken.

„Wir wissen, dass die Neckarsulmer und vor allem unsere Ehemaligen gegen uns hochmotiviert sein werden“, sagt Gehrmann. Mit Philipp Seybold, Ouadie Barini, Sebahattin Öztürk, und Pascal Hemmerich trugen gleich vier NSU-Kicker einst das Freiberger Trikot. Umgekehrt haben aber auch die Wasen-Kicker etwas gutzumachen. In der Hinrunde kassierte der Aufsteiger im Neckarsulmer Sportzentrum Pichterich nach einer 1:0-Halbzeitführung noch eine 1:3-Niederlage. Der Ex-Freiberger Öztürk erledigte den SGV damals mit drei Treffern innerhalb von 16 Minuten fast im Alleingang.