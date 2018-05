Fußball Tim Schwara gelingt ein Tor-Doppelpack

Löchgau / cp

Zweimal servierten ihm seine Mitspieler Jannis Feufel und Fabian Gurth nach feinen Einzelaktionen über die rechte Seite den Ball maßgerecht in den gegnerischen Torraum, zweimal stand Tim Schwara völlig frei und schob den Ball mühelos über die Torlinie zum 2:0-Sieg des FV Löchgau gegen den abstiegsbedrohten TSV Schornbach. Da sich der Tabellenführer SV Breuningsweiler beim TV Oeffingen keine Blöße gab und 4:1 gewann, bleibt der Abstand zwischen dem Spitzenreiter aus dem Winnender Stadtteil und seinem Verfolger FV Löchgau bei fünf Punkten und einer deutlich besseren Tordifferenz bestehen. Am Sonntag kommt es in Breuningsweiler zum Spitzentreffen des Führungsduos.

Die Schornbacher hielten über die 90 Minuten auf dem neuen Kunstrasen gut mit dem Favoriten mit, waren in der Offensive aber zu harmlos, um den heimstarken Löchgauern richtig gefährlich zu werden. Mitte der zweiten Halbzeit nahmen die Fouls zu, weil Schiedsrichter Andreas Iby zu nachsichtig war.

Die Gastgeber gingen in der 57. Minute in Führung. Feufel hatte sich bis zur Torauslinie durchgespielt und dann vors TSV-Tor gepasst. Dort fand der Ball in Schwara einen Abnehmer. Auch nach einem fantastischen Solo von Gurth und einem kleinen Tänzchen mit dem Ball im Schornbacher Strafraum war Schwara zur Stelle und besorgte den 2:0-Endstand (78.). Weil die Spvgg Satteldorf-Gröningen am Samstag beim 3:3 gegen den SV Kornwestheim gepatzt hat, bauten die Löchgauer ihren Vorsprung auf den Tabellendritten auf sechs Zähler aus.

Vier Abstiegskandidaten

Da aus der Verbandsliga Württemberg gleich mehrere Mannschaften in die Staffel 1 der Landesliga absteigen könnten – Kandidaten sind neben den als Absteiger so gut wie feststehenden SF Schwäbisch Hall die TSG Öhringen, der VfB Neckarrems und die SKV Rutesheim – könnte es in der Landesliga zu einem verschärften Abstieg kommen. Da war der 3:0-Heimsieg der Spvgg 07 Ludwigsburg gegen das nach wie vor beste Rückrundenteam des TSV Pfedelbach eminent wichtig. Zunächst bestimmten die Gäste das Geschehen im Jahn-Stadion und hatten schon nach 30 Sekunden die Chance zur Führung, aber Jens Schmidgall schoss am 07-Tor vorbei. Erst nach und nach kamen die Gastgeber in die Partie rein. Christian Knecht sorgte nach 31 Minuten für die 1:0-Führung der Schwarz-Gelben. Er spitzelte den Ball nach einem feinen Pass von Savas Kaya an TSV-Schlussmann Dennis Petrowski vorbei ins Netz. Der Treffer zeigte bei den Gästen Wirkung. Georgios Doufas mit einem Kopfball, Rui Taigo sowie Mokhtar Kennane jeweils mit dem Fuß brachten den Ball nicht im Pfedelbacher Tor unter.

07-Neuzugang Kennane trifft

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gäste Riesenchancen, die sie aber wieder nicht verwerteten Mit einem Doppelschlag sorgte dann der 22-jährige Ludwigsburger Winter-Neuzugang Kennane für die Entscheidung. Das 2:0 erzielte er nach einer Flanke von Melik Ersin per Kopf (51.), beim 3:0 hämmerte er den Ball nach erneuter Vorarbeit von Ersin vehement ins TSV-Tor (68.). Die Ludwigsburger hatten ihre lange gepflegte Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor abgelegt und hätten sogar noch höher gewinnen können.

Am Sonntag sind die Ludwigsburger beim stark abstiegsbedrohten SV Salamander Kornwestheim zu Gast, der sich partout nicht mit der Rückkehr in die Bezirksliga abfinden will und beim Spitzenteam Spvgg Gröningen-Satteldorf nach einem 1:3-Rückstand durch zwei Tore in der Schlussphase noch zu einem 3:3 kam. Baba Mbodji hatte den SVK nach 16 Minuten in Führung gebracht. Dann schlugen die Gastgeber dreimal zu und führten durch Treffer von Martin Kreiselmeyer (26.), Michael Beyer (45.) und Tobias Becker nach 57 Minuten mit 3:1. Danach fühlten sich die Hohenloher wohl zu sicher und fingen sich noch zwei Gegentreffer innerhalb von 60 Sekunden durch Dominic Janzer (86.) und Carsten Schulze (87.) ein. Chancenlos war der TV Pflugfelden im Heimspiel gegen den SV Fellbach und kassierte eine 0:5-Niederlage.