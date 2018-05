Fußball Teams wollen sich rehabilitieren

Bietigheim-Bissingen / Simon David

Im Meisterschaftsrennen der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr ist weiter alles möglich. Der SV Germania, der NK Croatia und der FC Marbach werden sich wohl bis zum Schluss einen Dreikampf liefern.

Vor dem 26. Spieltag hat Tabellenführer SV Germania Bietigheim aber die besten Chancen, sich den direkten Aufstieg in die Landesliga zu sichern. Immerhin hat die Mannschaft aus dem Ellental noch ein Spiel weniger bestritten als die Verfolger. Am Sonntag (15 Uhr) erwarten die Germanen nun den TSV Merklingen. „Das wird eine schwierige Aufgabe. Merklingen hat eine sehr offensivstarke Mannschaft, die an einem guten Tag jeden Gegner schlagen kann“, weiß Trainer Matthias Schmid. Einen Heimsieg haben die Bietigheimer jedoch fest anvisiert. „Uns ist bewusst, dass dies ein entscheidender Spieltag werden könnte. Wir wollen uns möglichst ein Polster auf unsere Verfolger aufbauen“, so Schmid. Ungewiss ist der Einsatz der angeschlagenen Stammspieler Fabio Sprotte, Tobias Krüger und Dominik Wolter, die zu Wochenbeginn im Training aussetzten.

Zum Stadtderby kommt es am Bruchwald zwischen dem FSV 08 Bissingen II und dem Zweiten NK Croatia Bietigheim. Beide Teams haben etwas gutzumachen. Während die Bissinger am vergangenen Wochenende nach einer schwachen Vorstellung 1:2 in Rutesheim verloren, büßte Croatia mit dem 0:4 in Merklingen die Tabellenführung ein. „Wir müssen anders auftreten als in Rutesheim. Dazu ist eine andere Einstellung auf dem Platz nötig. Meine Mannschaft hat aber aus dem Spiel in Rutesheim gelernt und wird sich anders präsentieren“, sagt Adam Adamos. Mit Björn Rothkopf und Mario Teutsch werden zwei wichtige Akteure wieder dabei sein, die zuletzt fehlten. „Es wird nicht einfach. Croatia steht zu Recht weit oben, ist aber nicht unschlagbar“, sagt Adamos.

Carter fordert „anderes Gesicht“

„Meine Mannschaft muss ein anderes Gesicht zeigen als gegen Merklingen. Da hätten wir noch zwei Stunden weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Jetzt muss jeder Spieler mehr zeigen“, fordert Croatia-Trainer George Carter, der weiß, dass es auf der Zielgeraden der Saison darauf ankommt, so viele Punkte zu holen wie möglich: „Wir müssen gewinnen, wenn wir Platz zwei verteidigen wollen.“

Für den FV Löchgau II steht das Duell beim TV Aldingen auf dem Spielplan. Der FVL hat mit dem 1:0-Sieg gegen den SV Perouse zusätzliches Selbstvertrauen getankt und will nun weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen.

Riexingen ist Außenseiter

Auch die SGM Riexingen war am letzten Spieltag erfolgreich. Mit dem 2:1 beim TSV Flacht kletterte die SGM auf Rang zwölf. Nun erwartet die Mannschaft von Karl Macionczyk den FC Marbach. Eine einfache Aufgabe wird das nicht, immerhin stellt der Tabellendritte aus Marbach den besten Angriff der Liga, während die Riexinger die zweitschlechteste Defensivmannschaft sind. „Wir sind der krasse Außenseiter“, weiß Macionczyk. „Ergeben werden wir uns aber nicht. Gegen Germania haben wir lange mitgehalten. Auch gegen Marbach wird meine Mannschaft kämpfen. Zu Hause haben wir eine Chance, sofern wir so lange als möglich ohne Gegentor bleiben. Im Hinspiel haben wir schon in der ersten halben Stunde fünf Gegentore kassiert. Das müssen wir abstellen“, so der Riexinger Trainer. Unsicher ist noch der Einsatz von Joni Rodruiges.