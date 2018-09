Freiberg Teams im Gleichschritt

Freiberg / bz

Mit dem 1. Göppinger SV und dem SGV Freiberg treffen an diesem Samstag (14 Uhr) in der Fußball-Oberliga zwei Klubs aufeinander, die nach sieben Spieltagen eine fast identische Bilanz aufweisen. Beide Teams haben dreimal gewonnen und verloren sowie einmal unentschieden gespielt. Jeweils beträgt die Tordifferenz plus eins. Nur weil die Freiberger mehr Treffer erzielt haben als Göppingen, stehen sie als Achter einen Rang besser da.

„Wir wollen nach unseren beiden Siegen nachlegen und fahren mit einem guten Gefühl nach Göppingen, denn im letzten Jahr haben wir dort die Wende eingeläutet“, sagt SGV-Trainer Ramon Gehrmann. Damals lag seine Elf zur Pause bereits mit 0:2 zurück und setzte sich am Ende mit 4:3 durch – und rollte danach das Feld von hinten auf. Bei Freiberg fallen Keeper Pascal Nagel, Thomas Gentner, und Hakan Kutlu wie gehabt verletzt aus.