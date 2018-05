Frauenfußball Tamm schöpft neuen Mut im Abstiegskampf

Tamm / ang

Tamm. Die Fußballerinnen des VfB Tamm schöpfen nach dem 3:2-Derbysieg gegen den FV Löchgau II neuen Mut im Abstiegskampf der Landesliga. Die Gäste rutschen nach der Niederlage dagegen auf den Relegationsplatz ab. Mit der Spvgg Rommelshausen steht zwei Runden vor Schluss der zweite von drei Direktabsteigern in die Regionenliga fest.

VfB-Trainer Rieger ist stolz

„Wir sind nach den Gegentoren immer wieder zurückgekommen. Kämpferisch sind wir als Team aufgetreten, der bessere Wille hat den Sieg geholt. Ich bin stolz auf die Mannschaft“, lobte Tamms Trainer Michael Rieger. Auf der Gegenseite war Interimscoach Lukas Weißer, der den verhinderten Übungsleiter Marcel Frölich vertrat, enttäuscht. „Drei Standards haben das Spiel entschieden, es hat nicht die spielerisch bessere Mannschaft gewonnen. Schade, dass sich die Mädels in ihrer schwierigen Situation nach dem Trainerwechsel für ihr gutes Spiel belohnen konnten. Der Abstiegskampf zerrt an den Nerven.“

Der VfB startete schwungvoll in die Partie und bekam früh nach einem Foulspiel von Katja Szemerits gegen Svenja Beutinger einen Strafstoß zugesprochen, den Michelle Fröhlich sicher zum 1:0 verwandelte (3.). Die Gäste wurden nach einer Viertelstunde stärker und nach einem Ballverlust des VfB setzte Antonia Fuchs zum Alleingang an und schloss ihn mit dem 1:1 ab (18.). Mit einem Flachschuss scheiterte Kim-Denise Svilic an Tamms Torhüterin Marissa Kaufhold (31.). Nach einem Eckball von Maria-Luise Vasile bekam der FVL II den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Svenja Beutinger war zur Stelle und stocherte ihn zum 2:1 über die Linie (36.). Danach erhöhten die Gäste die Schlagzahl. Erneut zwang Svilic VfB-Torhüterin Kaufhold zu einer Glanzparade (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Fuchs nach herrlichem Doppelpass mit Svilic den verdienten 2:2-Ausgleich (44.).

Auch der Beginn der zweiten Hälfte gehörte wieder dem VfB. Lena Strobel scheiterte nach einem energischen Ballgewinn von Chiara-Celine Bach an Löchgaus Torhüterin Carolin Fischer (52.). Kurze Zeit später hämmerte Sabrina Rohde einen Freistoß aus 25 Metern zum 3:2 in den Winkel (56.). Pech hatte Maren Kurzenberger auf der anderen Seite mit einem Freistoß knapp hinter der Strafraumgrenze, der an die Latte knallte (59.).

Die Gäste erhöhten in der Schlussphase ihre Offensivbemühungen und drängten auf den Ausgleich. Jeweils nach Vorarbeit von Kurzenberger zielte Sanja Holetic daneben (71./82.). Der VfB hätte seinerseits die Begegnung vorzeitig entscheiden können. Beutinger mit einem strammen Schuss (73.) und Bach nach einem Alleingang (84.) verpassten jedoch die Vorentscheidung. Am Ende blieb es beim knappen Tammer 3:2-Heimerfolg.