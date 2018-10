Frauenfußball Tamm schlägt sich wacker

Tamm/Michelfeld / ang

Die Fußballerinnen des VfB Tamm haben sich in der Landesliga beim 0:2 gegen den Spitzenreiter TV Jebenhausen achtbar aus der Affäre gezogen. „Ich bin zufrieden, auch wenn wir verloren haben“, sagte VfB-Trainer Christian Händgen. Bereits nach 30 Sekunden kassierte seine Truppe durch Mona Vogel nach einem schnell ausgeführten Einwurf das 0:1 (1.). Chiara-Celine Bach scheiterte mit zwei Schüssen an der Gästetorfrau und Erika Immorlano zielte knapp daneben. Mit dem Halbzeitpfiff kassierte der VfB durch Nina-Torres Piqué das 0:2 (45.). Tamm spielte weiter mutig mit und hatte Pech durch einen Lattenknaller von Jana Hofferbert.

Seinen zweiten Zähler holte sich der FV Löchgau II mit dem 1:1 beim TSV Michelfeld. „Gemessen am Chancenverhältnis können wir mit dem Punkt gut leben“, sagte Coach Marcel Frölich. Mit der einzig gelungenen Offensivaktion in Hälfte eins ging Löchgau II durch Jenna Trentowski in Führung (38.). Einen Ballverlust im eigenen Strafraum nutzte Svenja Brüning im Nachschuss zum 1:1-Endstand (58.).