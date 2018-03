Frauenfußball Tamm ohne Chance gegen Titelanwärter

Löchgau/Tamm / ang

Die Fußballerinnen des FV Löchgau II haben in der Landesliga mit einem 1:0-Heimsieg gegen die Spvgg Rommelshausen ihren Negativlauf beendet. „Es war enorm wichtig, dass die Mädels den Dreier geholt haben. Ihnen ist eine Last von den Schultern gefallen“, sagte FVL-Coach Robert Steinl.

In der ersten Halbzeit war seine Truppe drückend überlegen, schlug aus den zahlreichen Möglichkeiten aber zu wenig Kapital. Den entscheidenden Treffer erzielte Nele Sorg im Rutschen aus elf Metern mit der Picke nach vorangegangener Balleroberung von Maren Kurzenberger (29.). Der Gegner kam im ersten Durchgang überhaupt nicht vor das Löchgauer Tor. Im zweiten Durchgang lief beim FVL II nicht mehr viel zusammen. Bei einem Alleingang der Gäste hielt Carolin Fischer den Dreier fest.

Dagegen unterlag der VfB Tamm wie bereits im Hinspiel dem Titelanwärter FC Biegelkicker Erdmannhausen mit 1:4. „Die Niederlage geht in Ordnung. Trotzdem war es ein guter Auftritt von uns“, erklärte VfB-Trainer Michael Rieger. „Wir haben uns nicht versteckt und nie aufgegeben. Darauf können wir aufbauen. Die Punkte müssen wir uns gegen andere Mannschaften holen.“ Mit einem Freistoßtreffer erzielte Sabrina Rohde die VfB-Führung (12.). Daraufhin erhöhten die Gäste die Schlagzahl. Mit einem Doppelpack drehte Mandy Celik die Partie (27./36.). Noch vor der Pause legte Johanna Hofmann zum 1:3 nach (45.). „Wir waren in der ersten Hälfte nicht eng genug an den Spielerinnen dran“, monierte Rieger. In Durchgang zwei erhöhte Laura Greiner nach einem Sololauf noch auf 1:4 (66.). Kurz vor dem Abpfiff sah Nadine Bartholme nach einem Foul Rot.