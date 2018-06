Bietigheim-Bissingen Talente kicken am Bruchwald

Bietigheim-Bissingen / wch

Am Samstag findet am Bruchwald ab 10 Uhr das diesjährige Sommer-Masters des FSV 08 Bissingen statt. Am Ball sind der Zweitliga-Nachwuchs des SV Sandhausen, das Leistungszentrum der Jugendfußballschule Köln und viele weitere spielstarke U-13-Mannschaften. Der Schweizer Klub FC Schaffhausen sowie der HNK Rijeka aus Kroatien verleihen dem Turnier eine internationale Note. Am Sonntag veranstaltet der FSV 08 in derselben Altersklasse ab 9.30 Uhr einen weiteren Leistungsvergleich auf seinem Sportgelände. Beim Master-Cup treten neben Bissingen der Würzburger FV, der SV Zimmern, Gol Rijeka und die Jugendfußballschule Köln gegeneinander an.