Fußball SV Germania will den Vorteil wahren

Sechs Spieltage vor Ende der Saison in der Fußball-Bezirksliga ist die Frage, wer sich Meisterschaft und Aufstieg sichert ebenso offen wie die Situation im Abstiegskampf. Während sich Spitzenreiter NK Croatia Bietigheim, der SV Germania Bietigheim und FC Marbach einen Dreikampf um die Plätze eins und zwei liefern, müssen die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte noch um den Klassenerhalt bangen.

Der NK Croatia Bietigheim tritt am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Merklingen an. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, um die Tabellenführung zu verteidigen“, meint Croatia-Trainer George Carter. „Ich gehe davon aus, dass Merklingen sehr defensiv auftreten wird. Es wird daher darauf ankommen, ein frühes Tor zu erzielen, um dann etwas mehr Raum zu haben“, so der Bietigheimer Trainer. Verzichten muss der Spitzenreiter auf die verletzten Zvonimir Zivic und Denis Kolak.

Knappes Hinspiel

Der SV Germania Bietigheim erwartet den abstiegsbedrohten TSV Eltingen im Sportpark Ellental. Auf dem Papier ist die Mannschaft von SVG-Coach Matthias Schmid klarer Favorit. Die Eltinger, die mitten im Abstiegskampf stecken, werden aber sicher kein einfacher Gegner sein. Im Hinspiel setzte sich die Germania knapp mit 2:1 durch. Alles andere als ein Heimsieg wäre für die Germanen eine Enttäuschung. Nur mit einem Sieg hat der Tabellenzweite, der ein Spiel weniger bestritten hat als NK Croatia, alles selbst in der Hand.

Einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt kann der FSV 08 Bissingen II mit einem Sieg bei der SKV Rutesheim II machen. Aktuell belegen die Nullachter den 9. Platz und haben mit 32 Punkten 7 Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Sollte es mit einem Auswärtssieg klappen, könnte die Mannschaft von Adam Adamos diesen Vorsprung weiter ausbauen. „Es ist wichtig, dass wir jetzt nachlegen und uns noch mehr Luft auf die hinteren Plätze verschaffen“, sagt Adamos. Der Bissinger Trainer sieht dem Spiel zuversichtlich entgegen. „Rutesheim hat eine sehr spielstarke Mannschaft. Aber dieser Gegner liegt uns. Die Rutesheimer sind fast so etwas wie unser Lieblingsgegner“, meint er schmunzelnd.

Siege auch unter Druck

Zum Duell zweier Tabellennachbarn kommt es beim Spiel TSV Flacht gegen die SGM Riexingen. Die Riexinger belegen Relegationsplatz 13 und haben mit 25 Punkten 4 Zähler mehr als der 14. aus Flacht. „Wir haben in den letzten Wochen bewiesen, dass wir auch unter Druck Spiele gewinnen können. Zuletzt haben wir zwar knapp verloren, aber wir wollen an die Leistung der vergangenen Wochen anknüpfen“, sagt SGM-Trainer Karl Macion­czyk. „Flacht hat eine spielstarke Mannschaft. Warum sie so weit unten steht, ist ein Rätsel. Wir schauen aber auf uns und hoffen, früh in Führung zu gehen. Dann könnten wir befreit aufspielen“, so Macionczyk.

Bereits um 13 Uhr erwartet der FV Löchgau II den SV Perouse. Die Löchgauer zeigten zuletzt mehrfach gute Leistungen, ließen aber zu oft Punkte liegen, weil zu viele Torchancen vergeben wurden. Nach der 1:2-Niederlage beim FSV 08 Bissingen II rutschte der FVL auf Rang elf ab. Gegen Perouse sollen die Möglichkeiten nun effektiver genutzt werden.