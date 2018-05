Fußball SV Germania verteidigt Platz eins

Bietigheim-Bissingen / Simon David

Es war das erwartet schwere Spiel für den SV Germania Bietigheim in der Fußball-Bezirksliga gegen den TSV Merklingen. Die Gäste traten über die gesamte Spieldauer sehr aggressiv auf. Der Tabellenführer setzte sich aber letztlich verdient mit 4:2 durch. Vor allem mit Standards waren die Bietigheimer erfolgreich. So brachte Demir Januzi seine Mannschaft nach einem Eckball in Führung (7.). Einen Fehler in der Abwehr nutzten die Merklinger zum 1:1 durch Kai Woischiski (14.). Januzi (18.) per Elfmeter und Patrick Hirsch (35.) sorgten allerdings schnell wieder für die Bietigheimer Halbzeitführung zum 3:1.

Nach dem Seitenwechsel verpassten es die Gastgeber, ihre Chancen zu nutzen und das Spiel somit frühzeitig zu entscheiden. Daher wurde es nach dem 3:2 durch Thomas Babel (60.) noch einmal spannend. Bashkim Susuri stellte in der 71. Minute aber den 4:2-Endstand her. „Dieser Sieg war sehr wichtig, da ja auch die Konkurrenz gepunktet hat. Jeder Patzer kann entscheidend sein“, sagte Matthias Schmid. „Wir haben es aber selbst in der Hand, wir müssen nur unsere Hausaufgaben machen.“

FV Löchgau II gewinnt 3:2.

Fast aller Abstiegssorgen entledigt hat sich der FV Löchgau II nach dem 3:2 (1:2)-Auswärtserfolg beim TV Aldingen. Tim Blessing hatte für den frühen Führungstreffer der Löchgauer gesorgt, ehe die Aldinger zwei ihrer drei Möglichkeiten der ersten Halbzeit in Tore umsetzten. Nach dem Seitenwechsel war dann der FVL die bessere Mannschaft, besonders defensiv. Zwar hatte Aldingen mehr Ballbesitz, doch ließen die Löchgauer nichts Zwingendes mehr zu. Alexander Sprigade und Niven Ratnamaheson nutzten die beiden besten Chancen des FVL zum Ausgleich und zum 3:2-Siegtreffer. „Wir waren effektiver, daher haben wir verdient gewonnen“, meint Trainer Erkan Olgun. Der FVL hat nun neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Eine 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den FC Marbach musste die SGM Riexingen hinnehmen. In der ersten Hälfte hatten sich beide Mannschaften wenige Chancen herausgespielt. Pierre Fees brachte den FCM in der 44. Minute nach einem Konter mit 1:0 in Führung. Benjamin Langhans eroberte in der 65. Minute den Ball im Mittelfeld und erzielte den 1:1-Ausgleich. Mit zwei späten Treffern durch Nesreddine Kenniche (85./90.) zum 1:2 und 1:3 wahrten die Gäste ihre Chancen im Aufstiegsrennen. „Einen Punkt hätten wir verdient gehabt, aber Marbach war abgezockter“, sagte SGM-Coach Karl Macionczyk. Trotz der Niederlage bleibt die SGM Zwölfter.