Fußball Stürmer Zivic kommt in Schwung

Bietigheim-Bissingen / Simon David

Am 13. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr erwartet der NK Croatia Bietigheim am Sonntag (15 Uhr) den TSV Schwieberdingen. Für die Bietigheimer geht es zum einen darum, an Tabellenführer Salamander Kornwestheim dranzubleiben und zum anderen, den Abstand auf Platz drei mindestens konstant zu halten. Aktuell haben die Bietigheimer sechs Punkte Vorsprung auf den Dritten SV Perouse. Auf dem Papier ist der Tabellenzweite der klare Favorit, immerhin ist Croatia mit 43 Toren die mit Abstand offensivstärkste Mannschaft der Liga und stellt mit 15 Gegentreffern die zweitbeste Defensive. Dennoch wird ein Erfolg gegen den Fünften kein Selbstläufer.

„Wir haben Respekt vor Schwieberdingen. Das ist eine gut organisierte Mannschaft“, sagt Croatia-Trainer George Carter. Die Chancen auf einen Heimsieg schätzt er jedoch hoch ein. „Wenn wir so spielen wie gegen Riet haben wir allen Grund, zuversichtlich zu sein. Zwar fällt Mario Teutsch vermutlich aus, aber Adam Zivic kommt so langsam in Form. Er kann Teutsch im Angriff ersetzen“, lobt Carter.

Der FSV 08 Bissingen II, der zuletzt sieben Punkte aus den letzten drei Spielen holte, tritt am Sonntag bei Landesliga-Absteiger Spvgg 07 Ludwigsburg an. Die Ludwigsburger konnten bislang noch nicht wirklich überzeugen und sind mit zwölf Punkten 15.

„Wenn man die vergangenen Ergebnisse betrachtet, sind wir derzeit besser in Form als Ludwigsburg. Unterschätzen werden wir die Nullsiebener aber nicht, zumal sie derzeit unter Druck stehen“, betont 08-Coach Adam Adamos. „In den letzten Wochen haben wir uns ein Polster auf die Abstiegsränge erarbeitet. Wir wollen an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen“, verspricht Adamos. Trotz der Leistungssteigerung in den vergangenen Spielen sieht der Bissinger Trainer spielerisch noch Luft nach oben bei seinem Team. Eine nochmalige Leistungssteigerung sei also möglich.

Am Sonntag (16 Uhr) erwartet der FV Löchgau II den Tabellendritten SV Perouse. Mit einem Sieg könnten die Löchgauer, die in dieser Saison bereits sechsmal unentschieden spielten, bis auf einen Punkt an den SVP heran rücken. Die SGM Riexingen ist an diesem Wochenende spielfrei und muss unter Umständen mehrere Mannschaften an sich vorbeiziehen lassen.