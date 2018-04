Fußball Sprung auf Platz zwei verpasst

Pforzheim / Claus Pfitzer

Der SGV Freiberg hat in der Fußball-Oberliga den Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasst, verbesserte sich aber mit dem 2:2 im Nachholspiel beim 1. CfR Pforzheim auf Rang drei und überholte vorübergehend den FC 08 Villingen, der an diesem Mittwoch mit einem Sieg gegen den FV Ravensburg wieder vorbeiziehen kann.

Beobachter aus Pirmasens

Der FK Pirmasens, Tabellenzweiter der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, hatte einen Beobachter nach Pforzheim geschickt, um mit Freiberg einen möglichen Gegner in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest unter die Lupe zu nehmen. Dabei bot der SGV keine allzu gute Leistung. Die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann holte aber einen 0:2-Rückstand mit viel Einsatz, Moral und Kampfgeist auf. Die spielerischen Qualitäten, am Samstag in Reutlingen beim 4:0-Sieg noch eindrucksvoll demonstriert, kamen auf dem holprigen Platz im Pforzheimer Stadion Holzhof nicht zum Tragen. „Wir haben genau die Bälle gespielt, die wir nicht spielen wollten. Aus Dummheit schenken wir dem Gegner zwei Tore“, kritisierte Coach Gehrmann die Fehlpässe seines Teams im Spielaufbau, die Pforzheim zu zwei erfolgreich abgeschlossenen Kontern nutzte.

Beim SGV nahm Kapitän Steven Kröner die zentrale Rolle in der Innenverteidigung von Denis Zagaria ein, der an Kniebeschwerden leidet. Kröner und Thomas Gentner probierten einige Male das Rezept des 1. CfR, mit langen Diagonalbällen die Abwehr des Gegners auszuhebeln. Nur mit dem Unterschied, dass die Pforzheimer hinten drin blieben, während die Freiberger weit aufrückten. Und das öffnete dem schnellen Dominik Salz als einziger Spitze und Zielspieler der weit nach vorne geschlagenen Bälle Räume. Zweimal war Salz allein durch, beide Male schloss er erfolglos ab. Besser machte es Kreshnik Lushtaku in der 16. Minute, als die Pforzheimer die Einladung zum schnellen Umschalten nach einem Fehlpass des SGV annahm, und den Ball aus 16 Metern im langen Eck des Freiberger Tores unterbrachte. Auch beim dritten Versuch in der 20. Minute hatte Salz kein Glück. Sein Heber verfehlte haarscharf den oberen Torwinkel. Dann aber klappte es doch noch. Julian Grupp hatte im Mittelfeld Patrick Fossi die Kugel abgenommen und seinen Kapitän auf die Reise geschickt. Diesmal klappte es bei Salz mit dem erfolgreichen Torschuss (38.). Die Defensivtaktik der Gastgeber war aufgegangen.

Doch die Freiberger fingen sich und hatten schon vor dem 2:0 zwei gute Gelegenheiten. Einmal war CfR-Torhüter Manuel Salz gerade noch vor SGV-Torjäger Marcel Sökler am Ball, dann schlug Julian Schiffmann nach glänzender Vorarbeit von Gentner im gegnerischen Strafraum am Ball vorbei. Wichtig für den weiteren Spielverlauf war der Anschlusstreffer der Gäste in der 42. Minute durch Fossi im Anschluss an eine Ecke.

Mit dem Doppelwechsel zur Pause – Sven Schimmel und Maximilian Wojcik kamen für Clemens Schlimgen und Schiffmann – setzte Freibergs Trainer Gehrmann ein Zeichen. Seine Elf war 15 Minuten lang klar spielbestimmend und kam in der 55. Minute zum Ausgleich. Nach einem Freistoß von links gelang Schimmel per Kopfball aus 15 Metern das 2:2. In einem offenen Schlagabtausch hatten beide Teams noch Chancen auf den Führungstreffer. Am Ende blieb es aber beim gerechten Unentschieden. „Wir hätten viele Dinge einfacher machen müssen. Lob aber an die Jungs, dass sie in der zweiten englischen Woche zurückgekommen sind“, sagte Gehrmann.