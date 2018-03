Fußball Spätes Siegtor durch Simon Herbst

Löchgau / Jan Fedra

Es war ein hochklassiges Verfolgerduell in der Fußball-Landesliga in Löchgau: Wie von der Mannschaft gewünscht, trat der FVL zum Spitzenspiel der Fußball-Landesliga gegen die Spvgg Gröningen-Satteldorf auf dem neuen Kunstrasenplatz an. Das zahlte sich aus – in einem flotten Spiel des Tabellenzweiten gegen den -vierten setzte sich der Verbandsliga-Absteiger knapp mit 1:0 durch. Abwehrchef Simon Herbst erzielte in der Schlussphase den umjubelten Siegtreffer.

„Das war ein echtes Spitzenspiel mit viel Tempo und gut geführten Zweikämpfen von beiden Mannschaften. Wir wollten die Kleinigkeiten richtig machen, und das haben wir geschafft– es war ein verdienter Sieg in einem engen und richtig guten Landesliga-Spiel“, bilanzierte Löchgaus Trainer Thomas Herbst. Gästecoach Martin Weiß sah das ganz ähnlich: „Es war ein gutes, von den Torchancen her ausgeglichenes Spiel von zwei guten Mannschaften. Ein Unentschieden wäre aber wohl das gerechtere Ergebnis gewesen.“

Spielerische Klasse blitzt auf

Bei Dauerregen entwickelte sich von Beginn an ein intensives Duell zwischen den beiden defensivstarken Aufstiegsanwärtern. Die spielerische Klasse der Gastgeber blitzte nach elf Spielminuten das erste Mal auf, als Fabian Gurth nach guter Mitnahme Pascal Wolter in Szene setzte – der Flügelspieler zögerte mit seinem Abschluss jedoch etwas zu lange und wurde geblockt. Torraumszenen waren nach einer schwungvollen Anfangsphase dann Mangelware.

Mit einem feinen Doppelpass zwischen Michael Eberlein und Tobias Becker beendeten die Gäste die Zeit ohne Abschlüsse. FVL-Torhüter Markus Brasch war bei Eberleins Rechtsschuss aber zur Stelle und lenkte den Ball zur Seite (25.). Im Gegenangriff der Löchgauer waren es erneut Gurth und Wolter, die nach gutem Zusammenspiel in den Strafraum eindrangen. Wolters Versuch, den Ball ins lange Eck zu schlenzen, flog aber einen Meter am Pfosten vorbei. Dennoch waren die Platzherren nun spielbestimmend. Nach Riccardo Macorigs Flanke in der 29. Minute lenkte Gästekeeper Manuel Schoppel einen Volleyschuss von Kubilay Baki mit einem klasse Reflex über die Latte. Weitere Abschlüsse von Gurth (32.) und erneut Baki (38.) blieben erfolglos.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff klatschte eine Flanke des engagierten Salvatore Langella, ohne noch berührt zu werden an den Pfosten. Den Nachschuss Macorigs klärten die Gäste auf der Linie. Nach einer Stunde nahm FVL-Stürmer Marco Knittel den Ball stark an und flankte in den Rückraum, Langellas wuchtiger Distanzschuss aus 23 Metern war nur Zentimeter zu hoch. In das offene wie interessante Verfolgerduell durften nach 65 Spielminuten zwei weitere FVL-Youngsters eingreifen. Tim Schwara und Mario Andric kamen für Langella und Marco Stender. Als die Satteldorfer etwas Oberwasser zu gewinnen schienen, brachte Coach Herbst mit Asare Terry einen weiteren lauf- und dribbelstarken Offensivakteur (75.). Eine Einwechslung mit Folgen: In Spielminute 82 setzte sich Terry nach einem Übersteiger auf rechtsaußen durch und flankte flach in den Strafraum. Knittels Abschluss klärte Torhüter Schoppel mit Mühe zur Ecke. Im Anschluss an diese kam Baki zum Schuss von der Strafraumkante. Spvgg-Torwart Manuel Schoppel ließ die Kugel nach vorne abprallen, Simon Herbst staubte aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ab (83.).

Mit noch sieben Minuten zu spielen stellte Gästetrainer Weiß auf Dreierkette um. Nach Flanke von links flog eine Direktabnahme von Torjäger Martin Kreiselmeyer, den der FVL ansonsten gut aus dem Spiel nahm, rechts am Tor vorbei.

„Die Mannschaft hat den Plan, den wir die Woche über erarbeitet haben, umgesetzt, und wir konnten auch mit unseren Wechseln nochmal einen Impuls setzen“, erklärte FVL-Coach Herbst glücklich.