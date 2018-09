Fußball Spätes Gegentor besiegelt erste Heimpleite

Löchgau / Jan Fedra

Bis zur Nachspielzeit sah es am Samstagnachmittag nach dem zweiten Unentschieden in Folge für den FV Löchgau aus. Dann aber nutzte der SSV Ehingen-Süd eine Unkonzentriertheit der Gastgeber aus und erzielte das Siegtor zum 2:1. Der FVL bleibt somit bei sieben Punkten stehen und rutscht durch die späte Heimniederlage auf Rang 13 in der Fußball-Verbandsliga ab. Ehingen-Süd macht einen Sprung auf Platz zwei.

„Wir haben heute eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt. Das war viel zu pomadig. Wir haben nichts gezeigt von dem, was uns die Woche über im Training ausgezeichnet hat“, sagte Löchgaus Trainer Thomas Herbst. „Von den Emotionen her war die zweite Halbzeit deutlich besser. Es waren auch gute Zweikämpfe von Michael Mariolas dabei. Jannik Trautwein ist der Ärmste, er kann am allerwenigsten dafür.“

Auf dem Löchgauer Kunstrasen lief die 87. Spielminute, als Herbst den blassen Pascal Wolter vom Feld nahm und Trautwein seinen ersten Einsatz nach langer Verletzung in der Verbandsliga bescherte. Keine drei Minuten nach seiner Einwechslung dann die Großchance: Den Schuss des 20-jährigen Allrounders aus elf Metern blockte Ehingens Innenverteidiger Jan-Luca Daur in letzter Sekunde (90.). „Wenn er den direkt nimmt und das 2:1 schießt, dann ist Jannik der Held. Zwei Minuten später ist es ein eigentlich harmloser Pass, der ihm irgendwie an die Hacke springt. Er ist totunglücklich und hatte Tränen in den Augen. Aber so ist das manchmal im Sport“, kommentierte Herbst die Augenblicke vor dem zweiten Tor der Gäste. Trautweins ungenauen Rückpass nach verunglückter Ballannahme erahnte Aaron Akhabue und schob aus kurzer Distanz flach zum 2:1-Endstand ein.

In Hälfte eins taten sich die Roten gegen sehr defensive Gäste schwer. Den Aktionen der Platzherren fehlte das Tempo. Schon nach vier Minuten sorgte ein Flugkopfball von Stefan Hess für Gefahr: Nach einem Eckball von rechts kam der Gäste-Kapitän frei zum Abschluss, verfehlte das Ziel aber knapp. Die Löchgauer Führung nach etwas mehr als einer halben Stunde kam überraschend – und unter unfreiwilliger Mithilfe der Schiedsrichterin Chantal Kann zustande. SSV-Akteur Filip Sapina blieb mit seinem Pass an der Unparteiischen hängen. Peter Wiens schnappte sich den Ball und verteilte ihn auf die rechte Außenbahn, wo Fabian Gurth gestartet war. Die halbhohe Flanke des Flügelspielers legte Wiens für Terry Offei ab, der aus kurzer Distanz vollendete (36.).

Nur drei Minuten nach den Löchgauern trafen aber auch schon die Gäste. Es war eine exemplarische Szene für Löchgaus uninspirierten Auftritt in den ersten 45 Minuten: Timo Barwan ging bereits zu Boden, spielte den Ball im Fallen aber weiter zu Sapina, der Danijel Sutalo bediente. Der Ehinger Mittelfeldmann traf den Ball perfekt und knallte ihn aus über 20 Metern Torentfernung aufs Tor – vom linken Innenpfosten prallte das Spielgerät ins Netz. „Wir hatten den Ball ja eigentlich schon. Riccardo Macorig muss nichts anderes machen, als ihn wegzuschlagen“, echauffierte sich Herbst.

Besser, aber nicht gut genug

Im zweiten Abschnitt präsentierte sich der Aufsteiger zwar verbessert, hatte bei einem Pfostenschuss Ehingens (85.) und einer weiteren Großchance (86.) aber Glück. In der Nachspielzeit traf die Mannschaft von Michael Turkalj dann aber doch erneut. „Das Tor hätte auf beiden Seiten fallen können“, erklärte Herbst unter dem Eindruck von Trautweins Schuss und weiterer FVL-Gelegenheiten (57./60./82.). „Diese Erfahrung muss man auch mal machen. Wir haben auf jeden Fall schon bessere Spiele gemacht.“