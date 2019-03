Fußball Später Ausgleich durch Soltic

bz

Der TASV Hessigheim holte im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A 3 gegen den VfL Gemmrigheim einen 0:2-Rückstand auf und kam noch zu einem 2:2. Damit belegen die Hessigheimer mit einem Treffer Vorsprung Platz sieben vor dem punktgleichen VfL Gemmrigheim. Beide Teams liegen weiter aussichtsreich im Kampf um Platz zwei im Rennen.

Beim TASV stand Kapitän Kevin Merkler nach seiner Knieverletzung erstmals in dieser Saison wieder auf dem Feld. Mit Eckbällen bereitete er beide Hessigheimer Tore vor. Nach 22 Monaten Verletzungspause war Raffaele Iannotti wieder im Kader, genau wie Winterzugang Michel Ryssel. Verzichten musste TASV-Trainer Rico Scheurich auf den erkrankten Nino Bellantoni, den angeschlagenen Marius Friedl und den gesperrten Filippo Russo.

Schneider köpft Führungstor

Die Gäste aus Gemmrigheim kamen besser in die Partie und ließen den TASV kaum zur Entfaltung kommen. Großchancen gab es zunächst allerdings auf beiden Seiten keine zu verzeichnen. So musste eine Standardsituation für den ersten Treffer herhalten. VfL-Verteidiger Max Schneider köpfte einen Eckstoß freistehend ein (14.). Berat Sertolli verpasste knapp das 2:0, als sein Schuss am Pfosten landete.

Kurz vor der Pause überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst setzte sich Robin Kobar klasse durch und hämmerte den Ball unhaltbar zum verdienten 2:0 für Gemmrigheim in die Maschen (43.). Noch vor dem Halbzeitpfiff kam der TASV zum Anschlusstreffer. In der ersten Minute der Nachspielzeit lenkte Jerry Torres Alcantara den Ball nach einer Ecke von Merkler ins VfL-Tor ab. Es war sein achter Treffer in seinem 13. Saisonspiel.

Nach Wiederbeginn zeigten die Hessigheimer ein anderes Gesicht und kämpften sich in die Partie rein, die von vielen knackigen, aber fairen Zweikämpfen geprägt war. Beide Mannschaften rangen um jeden Meter. Zunächst verhinderte Hessigheims Torhüter Florian Alt das 1:3, als er einen Schuss von Timo Kraut reflexartig aus dem Toreck fischte.

In der Schlussviertelstunde drückten die Gastgeber auf den Ausgleich, dadurch ergaben sich für den VfL Räume für Konter, die aber nichts einbrachten. Die eingewechselten Ryssel und Iannotti brachten Schwung ins Hessigheimer Offensivspiel, allerdings fehlte es an Durchschlagskraft und am letzten genauen Pass. So musste wieder ein ruhender Ball her. Erneut schlug Merkler eine Ecke in den Strafraum, dort stieg Karlo Soltic hoch und köpfte den Ball zum 2:2 ein (83.).