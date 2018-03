Fußball Sonnenhof trifft erneut auf Topteam

Aspach / bz

Die seit neun Spieltagen und damit in der Rückrunde noch sieglose SG Sonnenhof Großaspach spielt in der Dritten Liga an diesem Freitag ab 19 Uhr beim SC Fortuna Köln. Damit hat es die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann erneut mit einem Gegner zu tun, der aussichtsreich im Rennen um die Aufstiegsplätze liegt. Beim Karlsruher SC und zuletzt gegen den SV Wehen Wiesbaden setzte es zwei 1:3-Niederlagen. Am Dienstag erscheint dann mit dem FC Hansa Rostock eine Manschaft zum Nachholspiel in Großaspach, die auch noch in Lauerstellug liegt.

Hildmann gibt sich vor der Partie unter Flutlicht im Kölner Südstadion trotz der miesen Bilanz von nur zwei Punkten aus den letzten neun Partien kämpferisch: „Es wird eine brutale Aufgabe, denn wir spielen gegen die Mannschaft der Stunde, die sicherlich bis zum Schluss um den Aufstieg mitmischen wird und die letzten Partien allesamt gewonnen hat.“

Auch bei seinem Team sieht er Positives: „Bei uns fehlen die Ergebnisse derzeit, dennoch haben wir insbesondere in den vergangenen beiden Spielen gute Leistungen gezeigt, uns aber aufgrund individueller Fehler hierfür nicht belohnt. Wir sind deshalb auch in Köln keinesfalls chancenlos. Für uns heißt es, alles raushauen was geht und uns endlich zu belohnen.“ Dafür steht dem Coach ein gut besetzter Kader ohne gravierende Ausfälle zur Verfügung, der ihm einige Optionen bietet. Aufpassen müssen die Großaspacher im Duell mit dem Mitaufsteiger von 2014 vor allem auf Daniel Keita-Ruel, der schon 14 Treffer erzielt hat.