Fußball Sohm sorgt zum Abschied für Punkt

Aspach / cp

Auch zum Saisonausklang in der Dritten Liga hat es für die SG Sonnenhof Großaspach gegen den SC Preußen Münster nicht zum ersten Heimsieg 2018 gereicht. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann musste sich in einem abwechslungsreichen, ansehnlichen und engagiert geführten Spiel mit einem 2:2 begnügen. Für den einen Punkt sorgte der ebenso wie sechs andere Spieler vor der Partie verabschiedete Pascal Sohm mit dem Ausgleichstreffer in der 68. Minute. Die SG Sonnenhof beendete damit die Spielzeit 2017/2018 auf Tabellenplatz 14.

Gegenüber der Partie eine Woche zuvor bei den Würzburger Kickers (1:1) nahm Hildmann in seiner Startformation vier Veränderungen vor. Im Tor bekam Maximilian Reule den Vorzug vor Kevin Broll, Sebastian Schiek, Joseph-Claude Gyau und Dominik Pelivan ersetzten Julian Leist (Sperre), Jannes Hoffmann und Saliou Sané (alle verletzt). Auch Münster-Trainer Marco Antwerpen tauschte nach dem 3:0-Heimerfolg über die Sportfreunde Lotte auf vier Positionen. Neu dabei waren Olé Kittner, Julian Conze, Nico Rinderknecht und Tobias Rühle in der Startelf.

Ein Distanzschuss aus 20 Metern und per Antritt den SGS-Keeper Reule umkurvt und doch zweimal gescheitert: Philipp Hoffmann führte die Angriffsbemühungen seiner Münsteraner in den ersten fünf Minuten im Alleingang an. Erfolglos. Denn den Torschuss nach dem Solo kratzte Kai Gehring noch von der Großaspacher Torlinie.

Özdemir köpft das 1:0

Dann stürmte erst einmal nur Großaspach. Für die Gastgeber war es vor allem Gyau (9./14.), der mit seinen Abschlüssen scheiterte, doch die Gegenwehr von Preußen war schnell gebrochen. Häufig bekamen die SGS-Spieler von ihren Gegnern bestenfalls Geleitschutz wie beim 1:0 durch Özgür Özdemir, der nach 25 Minuten im Anschluss an einen Eckball von Yannick Thermann freistehend im Fünfmeterraum problemlos einköpfen durfte. Mit der Führung wurde die Dominanz der Hausherren nur noch größer, doch es gelang ihnen trotz einiger Chancen nicht, weitere Treffer nachzulegen. Diese Aufgabe nahm sich schließlich die Auswärtsmannschaft an und kam zum Ausgleich.

Rizzi mit super Pass

Eine feine Spielverlagerung vom Ex-Großaspacher Michele Rizzi legte Fabian Menig in den Lauf von Rinderknecht, der aus halbrechter Position den Ausgleich markierte (38.). Ihren Schwung, den sie durch den überraschenden Ausgleichstreffer erhalten hatten, nahmen die Münsteraner in die zweite Hälfte mit. In den ersten fünf Minuten dominierten sie das Spielgeschehen und untermauerten dies mit dem 2:1. Rinderknecht spielte mit einem feinen Pass Hoffmann frei, der erneut den Torhüter umkurvte und diesmal ins leer Tor traf (50.).

Es war die letzte beachtenswerte Offensivaktion der Gäste, die fortan damit beschäftigt waren, ihre Defensive dichtzubekommen. Nach einem feinen Angriff über die rechte Seite musste der Münsteraner Abwehrmann Sebastian Schweers Makana Bakus Rechtsschuss auf der Torlinie klären (67.). Drei Minuten später sprang Sohm clever in eine Flanke von Schiek und verlängerte den Ball mit der Fußspitze ins Preußen-Tor.

Die Schlussphase gehörten klar der SG Sonnenhof und vor allem dem umtriebigen und nicht zu stoppenden Gyau, der sich mit einer Glanzleistung aus dem Fautenhau verabschiedete. Er steht angeblich vor einem Wechsel zum Zweitligisten MSV Duisburg. Ein Treffer gelang aber auch ihm nicht mehr.