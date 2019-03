Die SGM Sachsenheim konnte den Auswärtssieg bei der Spvgg Besigheim (3:2) im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten FV Sönmez Bietigheim nicht veredeln. Die Mannschaft von Timo Schlayer musste sich in der Kreisliga A 3 mit einem 2:2 begnügen, verbesserte sich mit dem einen Punkt aber auf Platz elf, den letzten Nichtabstiegsrang. Für Sönmez dürfte es bei zwölf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz arg schwer werden, die Klasse zu halten.

Simon Blasig hatte die SGM in der 17. Minute in Führung gebracht. Die hielt bis zur 73. Spielminute. Dann traf Rahmi Ulusoy zum Ausgleich für den FV Sönmez. Der eingewechselte Morro Drammeh brachte die Heimelf kurz darauf wieder mit 2:1 in Front. Tolgahan Kaya sorgte in der 87. Minute für den Endstand.

Der personell geschwächte SV Walheim verbesserte sich mit einem 2:1-Heimerfolg über den SV Iptingen auf Tabellenrang vier und mischt mit im Kampf um Platz zwei und die Teilnahme an der Relegation. Die Gastgeber starteten gut in die Partie und hatten in den ersten zehn Minuten durch Chris Linkenheil, Thilo Grötzinger und Kudret Yilmaz drei hochkarätige Chancen. Mit der besseren Spielanlage und mehr Ballbesitz bestimmte der SV Walheim das Geschehen.

Doppelschlag zum 2:0

Ein Doppelschlag in der 36. und 38. Minute sorgte für die 2:0-Führung der Walheimer. Zuerst gelang Dominik Weigel nach einem abgewehrten Freistoß eine starke Ballrückeroberung, er bediente mit seiner halbhohen Flanke Linkenheil, und der Torjäger köpfte zum 1:0 ein. Nach einem von der Walheimer Abwehr geklärten Freistoß der Iptinger startete Ioannis Theodaridis am linken Flügel durch, spielte einen schönen Rückpass auf Aaron Dietrich, der SVI-Schlussmann Marco Euchenhofer zum 2:0 überwand.

Die Gäste verkürzten durch einen umstrittenen Handelfmeter, den Axel Weeber verwandelte, auf 1:2 (53.). Danach verloren die Gastgeber ihre spielerische Linie und ihre Dominanz. Die Iptinger wurden stärker und kamen zu einigen Chancen, die aber nicht zwingend genug waren. Walheims Trainer Detlef Antoni war angesichts der prekären Personalsituation mit der Einstellung und Moral seiner Spieler sowie der Punkteausbeute zufrieden. Er hätte sich aber mehr spielerische Akzente gewünscht, vor allem in der zweiten Halbzeit.

Besigheim in Abstiegsgefahr

Die Spvgg Besigheim bot bei der 0:3-Niederlage beim abstiegsbedrohten TSV Enzweihingen eine ganz schwache Leistung und verlor damit auch das zweite Spiel in Folge gegen eine Mannschaft aus der hinteren Region der Tabelle. Damit sind die Besigheimer der Abstiegszone ziemlich nahegekommen. Bereits in der fünften Minute begann das Unheil für die Gäste. Lucian Schurr drang praktisch ungehindert an der linken Torausline entlang in den Besigheimer Strafraum ein und schloss erfolgreich aufs kurze Toreck ab.

Der Besigheimer Torjäger Marc Kaminski hatte in der zehnten Minute die Chance zum Ausgleich, doch sein Schuss aus wenigen Metern war zu schwach, um TSV-Torhüter Marco Massa zu überwinden. In der 55. Minute unterlief Gästespieler Robin Widmann ein Eigentor zum 2:0 für den TSV. Danach hatten die Besigheimer drei Chancen, aber Vincenzo Tutino köpfte über das gegnerische Tor, Deniz Kaya traf den rechten Pfosten, und ein Schuss von Kaya aus 18 Metern Entfernung wurde auf der Torlinie abgewehrt. In diese Drangphase der Spvgg fiel nach einem Konter das 3:0 für Enzweihingen durch Serhan Kirpi.

Durch einen Treffer von Marco Hirsch in der 89. Minute gewann der TSV Häfnerhaslach eine weitgehend ausgeglichene Partie beim Schlusslicht Spvgg Bissingen mit 1:0.