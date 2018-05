Frauenfußball Siegen und auf Hilfe hoffen

Löchgau / ang

Die Fußballerinnen des FV Löchgau können nur noch bei einem Sieg zum Saisonfinale gegen den FC Ingolstadt 04 auf den Klassenerhalt in der Regionalliga Süd hoffen. Zudem muss einer der beiden direkten Konkurrenten patzen. Der Anpfiff im benachbarten Freudental erfolgt am Sonntag um 14 Uhr.

Der FVL ist nach der 0:2-Niederlage beim 1. FC Nürnberg erstmals auf einen Abstiegsrang abgerutscht und ist am letzten Spieltag auf fremde Hilfe angewiesen. Da die mitgefährdeten Teams aus Crailsheim (31 Punkte) und Regensburg (30) mehr Zähler als Löchgau (28) geholt haben, muss unbedingt ein Dreier her. Sollte am Ende das Torverhältnis entscheiden, dann hätte der FVL die Nase vorn. Sowohl Crailsheim beim Tabellenzweiten Weinberg wie auch Regensburg zuhause gegen den Dritten Alberweiler erwarten knackige Aufgaben. „Die Vorgaben sind klar. Wir müssen gegen Ingolstadt gewinnen, daran werden wir gemessen. Unser Auftritt gegen Nürnberg gibt uns Mut. Wir werden alles reinwerfen“, sagte Löchgaus Trainerin Stefanie Schuster.

Der FC Ingolstadt als Tabellenfünfter spielt eine eher durchwachsene Rückrunde. Im Hinspiel (0:3) geriet der FVL durch zwei Elfmetertore auf die Verliererstraße. „Sie haben schnelle Außenspielerinnen, die haben wir nicht so wirklich in Griff bekommen“, analysierte Schuster. Ein möglicher Einsatz der angeschlagenen Spielführerin Alisa Meinzer entscheidet sich erst kurzfristig.