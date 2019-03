Der souveräne Tabellenführer TSV Phönix Lomersheim ist am ersten Spieltag der Kreisliga A 3 nach der Winterpause spielfrei und kann beruhigt verfolgen, wie sich am Sonntag (15 Uhr) die Verfolger schlagen. Zwischen den sieben Mannschaften von Platz zwei bis acht liegen gerade mal drei Punkte. Zu einem direkten Duell der Anwärter auf Platz zwei kommt es in der Partie zwischen dem Tabellenzweiten TSV Kleinglattbach (30 Punkte) und dem TASV Hessigheim (27). Die Hessigheimer haben beim 2:2 im Nachholspiel vor einer Woche gegen den VfL Gemmrigheim (27) bereits Wettkampfpraxis gesammelt. Der TSV Kleinglattbach hat eine gute Vorbereitung hinter sich und alle vier Testspiele gewonnen. Mit Rückkehrer Michael Engelhardt steht Trainer Klaus Arnold eine Alternative für die zweitbeste Defensive der Liga zur Verfügung.

Der Tabellendritte TSV Häfnerhaslach (30) hat es am Sonntag in einem weiteren direkten Duell zweier Teams aus den Top sieben mit dem SV Walheim (28) zu tun. Der auf Rang vier platzierte TSV Nussdorf (29) hat das bereits elf Punkte vom Relegationsplatz entfernte Schlusslicht Spvgg Bissingen (4) zu Gast. Beim Aufsteiger vom Jahnplatz, für den die Liga eine Nummer zu groß scheint, feiert der neue Trainer Robert Belosevic seinen Punktspiel-Einstand. Kaum besser dran ist der FV Sönmez Bietigheim (5). Mit Kagan Candir und Ömer Keskin kamen in der Winterpause zwei Spieler von der SGM Hohenhaslach/Freudental II zum FV Sönmez. Die Bietigheimer treffen daheim auf den VfL Gemmrigheim (27), der nach einer starken ersten Halbzeit zuletzt in Hessigheim unter Druck geriet und mit einem Punkt zufrieden sein musste. Auf dem besten Weg das Saisonziel zu erreichen und den Klassenerhalt zu schaffen ist Aufsteiger SGM Hohenhaslach/Freudental (21), der am Sonntag den SV Illingen (28) empfängt.

Derby im Fischerwörth

Mit dem Lokalderby gegen den Tabellenfünften GSV Pleidelsheim (30 Punkte) startet der auf Platz sechs rangierende FV Ingersheim (27) an diesem Sonntag (15 Uhr) im heimischen Fischerwörth in die Restrückrunde in der Fußball-Kreisliga A 1. Der Konkurrent von der anderen Neckarseite ist nur vier Punkte von Tabellenplatz zwei entfernt, den aktuell der TSV Affalterbach einnimmt. Tabellenführer AKV Ludwigsburg wiederum hat fünf Zähler Vorsprung auf seinen ersten Verfolger. Neben Affalterbach, dem SGV Murr (32), dem TSV Benningen (31) und Pleidelsheim haben auch der FV Ingersheim und der mit dem FVI punktgleiche TSV Grünbühl Chancen auf die Relegationsteilnahme.