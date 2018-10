Fußball SGV Freiberg will sich in Degerloch nicht verstecken

SGV Freiberg will sich in Degerloch nicht verstecken

Freiberg/Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Viele Augen richten sich an diesem Samstag (14 Uhr) in Richtung Fernsehturm, denn am Fuße des Wahrzeichens von Stuttgart treffen zwei Teams aufeinander, die in der Fußball-Oberliga derzeit im Höhenflug sind. Der SGV Freiberg fordert die Stuttgarter Kickers heraus.

Der ehemalige Bundesligist aus Stuttgart-Degerloch hat am vergangenen Spieltag erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernommen und damit seinen Ruf als Topfavorit auf Meisterschaft und Aufstieg untermauert. Nach einem Stotterstart mit nur vier Punkten aus den ersten vier Duellen ist der Absteiger mittlerweile in der Oberliga angekommen. Die vergangenen sieben Partien hat die Elf von Trainer Tobias Flitsch alle gewonnen. Doch auch die derzeit siebtplatzierten Freiberger sind seit sieben Partien ungeschlagen und haben seit der 0:2-Derbyniederlage gegen Bissingen 17 von 21 möglichen Zählern geholt.

„Auf dem Papier sind wir der Außenseiter, dennoch werden wir uns nicht verstecken. Wir wollen den Kickers ein Bein stellen. Die Qualität dazu hat unsere Mannschaft“, sagt SGV-Trainer Ramon Gehrmann, der Freiberg mit den Blauen „spielerisch auf Augenhöhe“ wähnt. Was die Physis angeht, sieht der Fußball-Lehrer den Tabellenführer im Vorteil, ebenso bei den Rahmenbedingungen. Mit etwa 1,3 Millionen Euro ist der Etat der Stuttgarter mehr als doppelt so hoch wie der des SGV. Außerdem trainieren die Degerlocher unter Profibedingungen – sechsmal die Woche.

Allen voran die ehemaligen Kickers-Spieler im Kader werden heiß sein. Thomas Gentner, Niklas Pollex, Leon Braun und David Müller haben alle schon einmal das SVK-Trikot getragen. Bis auf Torhüter Pascal Nagel (Rücken- und Beckenprobleme) und Denis Latifovic (Knochenödem am Sprunggelenk) sind alle SGV-Fußballer einsatzfähig, und Gehrmann hat die Qual der Wahl. „Die Trainingsintensität unter der Woche war sehr hoch. Da hat man gemerkt, dass die Jungs am Samstag alle unbedingt spielen wollen“, stellt der Übungsleiter fest.

„Natürliche Rotation“ bei 08

Auch beim Nachbarn FSV 08 Bissingen herrscht ein großer Konkurrenzkampf. Coach Alfonso Garcia kann sich angesichts eines bestens bestückten Kaders sogar den Luxus erlauben, Spieler wie Simon Lindner und Alexander Götz auf der Bank zu lassen – um dann im Lauf eines Spiels mit deren Einwechslungen neue Impulse zu setzen. „Das ist die natürliche Rotation bei uns, die jeden Spieler mal trifft“, sagt 08-Sportdirektor Oliver Dense. An diesem Samstag (15.30 Uhr) beim SV Oberachern könnte einmal mehr rotiert werden. Die grippekranken Anil Sarak und Riccardo Gorgoglione haben nicht trainieren können und fallen aus. Dafür hat sich Stürmer Pascal Hemmerich nach auskurierter Zerrung zurückgemeldet.

Oberachern steht nach elf Spieltagen mit elf Punkten auf Rang 13 und zählt zu den Abstiegskandidaten. Speziell bei Standards gilt der SVO dank einiger großer Spieler als brandgefährlich. Daheim ist das Team von Trainer Mark Lerandy noch ungeschlagen (drei Siege, zwei Unentschieden). Auswärts hat es hingegen noch keinen Punkt geholt. Die Bissinger Oberliga-Bilanz in der viertgrößten Stadt des Ortenaukreises ist mit einer Niederlage (2:3), einem Remis (2:2) und einem Sieg (2:0) ausgeglichen. Dense: „Wir wissen, dass die Trauben auf dem kleinen Platz hoch hängen. Das wird kein Zuckerschlecken.“