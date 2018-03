Fußball SGV Freiberg springt auf Platz zwei

Freiberg / Von Andreas Eberle

Zum ersten Mal in dieser Saison steht der SGV Freiberg in der Fußball-Oberliga auf dem zweiten Platz und damit dem Relegationsrang – die bisher beste Platzierung des Aufsteigers, der so schlecht in die Runde gestartet war. Am Samstagnachmittag bezwang der SGV auf dem Kunstrasen auch den 1. Göppinger SV mit 4:2. Es war der bereits fünfte Sieg aus den sechs Spielen seit der Winterpause. Zum Vergleich: Nach den ersten fünf Saisonpartien stand Freiberg mit nur vier Zählern auf dem 14. Rang, und manche Pessimisten im Verein prophezeiten dem Team bereits den Abstiegskampf.

„Wir wissen, wo wir herkommen. Von der Tabelle sollten wir uns nicht blenden lassen und uns feiern, wie gut wir sind“, dämpfte SGV-Trainer Ramon Gehrmann die aufkeimende Euphorie im Umfeld und relativierte die aktuelle Lage in der Oberliga: „Die Tabelle lügt nicht, heißt es immer, aber das tut sie doch, weil noch so viele Nachholspiele ausstehen.“ Die Elf vom Hohenstaufen ging hingegen nach zwölf Partien ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer vom Feld.

Schon im Vorrundenduell zwischen Göppingen und Freiberg hatte es sieben Tore gegeben – die Wasen-Kicker setzten sich nach einem 0:2-Rückstand noch mit 4:3 durch, was Gehrmann im Rückblick als „unsere Wiederauferstehung“ bezeichnete. Auch beim Rückrundenspiel sahen die 500 Zuschauer viele Treffer – sechs an der Zahl. Die ersten vier fielen zwischen der neunten und der 31. Minute. Den Anfang machte Hakan Kutlu. Der Rechtsaußen nahm den Ball nach einer Hereingabe von Tobias Fausel mit dem Oberschenkel mit und jagte ihn aus neun Metern ins Netz. Der GSV steckte das erste Gegentor noch leicht weg. Bereits nach einer Viertelstunde hieß es 1:1: Nach Vorarbeit des Ex-Freibergers Shaibou Oubeyapwa traf der Ex-Bissinger Nebih Kadrija ins lange Eck.

Mehr Eindruck schien allerdings der SGV-Doppelschlag in der 29. und 31. Minute auf die Göppinger zu machen. Zunächst rannte Niklas Pollex nach einem weiten Abschlag von Keeper Pascal Nagel seinem Gegenspieler davon, passte nahe der Torauslinie zurück auf Clemens Schlimgen, und der 20-jährige Mittelfeldmann schloss überlegt mit einem Flachschuss zum 2:1 ab. 120 Sekunden später schnappte bei einem Pass von Thomas Gentner die Abseitsfalle der Gäste nicht zu. Torjäger Marcel Sökler hatte jetzt freie Bahn, ignorierte den mitgelaufenen Kutlu und verlud GSV-Schlussmann Kevin Rombach zum 3:1 – Söklers bereits 22. Saisontreffer.

Der Tabellenzehnte aus Göppingen hatte nun mehr vom Spiel, ließ aber die Durchschlagskraft vermissen. Glück hatte der SGV, als Nagel im Strafraum bei einer Faustabwehr ungewollt Marc Mägerle niederstreckte und Regelhüter Yannick Eberhardt keinen Elfmeter pfiff – was sicher der eine oder andere seiner Kollegen aus der Schiedsrichterzunft in dieser Situation getan hätte (69.).

Mit einem 17-Meter-Knaller brachte der eingewechselte Francis Chiagaemezu Ubabuike die Gäste auf 2:3 heran (78.). Sollten die Freiberger tatsächlich noch für ihre Passivität bestraft werden? Die Antwort, ein klares Nein, gab Kutlu in der 83. Minute mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag: Der Edeltechniker ließ nach einem Göppinger Ballverlust in der eigenen Hälfte Kadrija stehen und traf mit einem Flachschuss zum 4:2-Endstand ins lange Eck.

Gehrmann fordert Steigerung

„Ich hatte den Eindruck, dass meine Mannschaft nur noch das Ergebnis mit möglichst geringem Aufwand retten wollte. Das kann nicht unser Anspruch sein“, sagte Coach Gehrmann über den Freiberger Auftritt in der zweiten Hälfte und mahnte für das Duell am Gründonnerstag (19 Uhr) beim Tabellenfünften FC Nöttingen eine bessere Leistung an: „Um dort etwas zu holen, müssen wir uns deutlich steigern. Ich bin aber überzeugt, dass wir in der nächsten Woche wieder aus der Lethargie herauskommen.“