Fußball SGV Freiberg pirscht sich an die Spitzengruppe heran

SGV Freiberg pirscht sich an die Spitzengruppe heran

Freiberg / Simon David

Langsam aber stetig arbeitet sich der Fußball-Oberligist SGV Freiberg in der Tabelle nach oben. Waren die Wasen-Kicker zum Saisonstart noch hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben, sind sie nun seit sechs Punktspielen ungeschlagen. Am Samstagnachmittag besiegte die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann die Neckarsulmer Sport-Union mit 3:2.

Dabei erwischten die Freiberger einen Auftakt nach Maß: Bereits mit dem ersten Spielzug gelang ihnen das 1:0. Marcel Sökler verwertete eine Zuspiel per Kopf aus fünf Metern zum Führungstreffer. In der Folge machten die Gastgeber weiter Druck, verpassten es aber, sofort ein zweites Tor nachzulegen. Stattdessen kam die NSU mit ihrem ersten Angriff zum Ausgleich, ebenfalls mit einem Kopfballtreffer. Volkan Demir war aus 13 Metern zum 1:1 erfolgreich. Beide Mannschaften lieferten sich ein abwechslungsreiches Spiel mit sehenswerten Angriffen auf beiden Seiten. Im Umschaltspiel agierten beide Teams sehr stark.

Nach dem Ausgleich erspielten sich die Gäste ein leichtes optisches Übergewicht. Besonders Demir tauchte immer wieder gefährlich vor dem Tor von Thomas Bromma auf. In der 29. Minute strich sein Schuss nur knapp übers Tor. Kurz zuvor hätte er fast den Führungstreffer der Gäste vorbereitet, doch Marco Romeo kam bei Demirs Hereingabe einen Schritt zu spät. Auf Freiberger Seite hatte Marcel Sökler eine gute Möglichkeit, scheiterte aber per Kopf (20.). Das 2:1 erzielte dann jedoch Spetim Muzliukaj, der nach einem Sprint aus zehn Metern abzog und Neckarsulms Keeper Marcel Susser keine Chance ließ (36.). Die erneute Führung bedeutete aber keineswegs, dass die Freiberger nun ihr Spiel durchziehen konnten. Die Gäste kamen bis zur Pause noch zu mehreren guten Gelegenheiten. So scheiterte Marius Klotz mit einem Schuss aus 23 Metern nur um Zentimeter (45.).

Kutlu erzielt das Siegtor

Nach dem Seitenwechsel erlebten die Zuschauer über weite Strecken ein völlig anderes Spiel als in den ersten 45 Minuten. Nun gab es fast keine Torraumszenen mehr, das Spielgeschehen ereignete sich fast ausschließlich zischen den Strafräumen. Die wenigen Schüsse, die bis zur 80. Minute auf die Tore kamen, stellten keine großen Herausforderungen für die Torhüter dar. Niklas Pollex hatte in der 80. Minute das 3:1 auf dem Fuß, doch klärte Susser im Nachfassen. 60 Sekunden später lag der Ball dann auf der anderen Seite im Tor. Der eingewechselte Alexander Albert erzielte per Freistoß das 2:2 für die NSU. Dies war ein Weckruf für den SGV, der durch Hakan Kutlu zum 3:2-Siegtreffer kam (84.). Er hatte sich gegen zwei Gästespieler durchgesetzt und aus neun Metern abgeschlossen.

Der Jubel bei den Freibergern war groß. Ramon Gehrmann sah einige Parallelen zum Spiel in der vergangenen Saison. „Damals hatten wir 2:0 geführt, ehe Neckarsulm zum 2:2 kam und wir kurz vor Schluss den 3:2-Siegtreffer gemacht haben“, erinnerte sich der Freiberger Trainer. Am kommenden Samstag (14 Uhr) steht für die Wasen-Kicker das Auswärtsspiel beim neuen Tabellenführer Stuttgarter Kickers an.