Fußball SG Sonnenhof will daheim nachlegen

Aspach / cp

Die SG Sonnenhof Großaspach trifft in einem Nachholspiel der Dritten Liga am Dienstag um 19 Uhr auf dne FC Hansa Rostock. Nach den Partien beim Karlsruher SC, gegen den SV Wehen Wiesbaden und beim SC Fortuna Köln trifft die Mannschaft von Trainer sascha Hildmann erneut auf einen Aufstiegsanwärter. Mit nur einem Punkt aus den letzten vier Partien sind die Rostocker allerdings ins Hintertreffen um die ersten drei Plätze geraten. Aktuell belegt das Team von Trainer Pavel Dorchev Rang sechs. Am Samstag kassierten die Rostocker nach einer mäßigen Leistung beim VfR Aalen eine 0:1-Niederlage. Sie blieben in der Gegend, um sich die Reisestrapazen zu ersparen.

Die Wende geschafft

Nach neun sieglosen Spielen und nur zwei Punkten hat die SG Sonnenhof mit dem 3:1-Erfolg am Freitag bei Fortuna Köln die Wende geschafft. „Wir sind natürlich überglücklich über den Sieg Ich habe bereits direkt nach der Partie gesagt, dass wir nicht unser bestes Spiel gemacht haben. Die Jungs haben aber alles gegeben, waren in den entscheidenden Situationen voll da, haben mit Leidenschaft gekämpft und wir hatten auch einfach mal das Matchglück auf unserer Seite. Und dies und den Sieg in Köln haben wir uns auch verdient“, freute sich Hildmann. Er warnt aber vor allzu viel Euphorie: „Nun wartet mit Hansa Rostock der nächste schwere Gegner auf uns. Wir werden wieder alles raushauen. Es wird ein Fight, und hierauf freuen wir uns sehr.“

Verzichten muss der SG-Trainer auch weiterhin auf Felice Vecchione (Kreuzbandriss) und Alexander Aschauer (Mittelfußbruch) sowie auf Pascal Sohm (Gehirnerschütterung).