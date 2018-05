Fußball SG Sonnenhof testet am Bruchwald

Aspach / ae

Die Fußballer der SG Sonnenhof Großaspach starten am Donnerstag, 21. Juni, in die Vorbereitung auf ihre mittlerweile fünfte Spielzeit in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. In insgesamt sieben Testspielen und mit einem einwöchigen Trainingslager am Schliersee macht sich die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann fit, ehe am letzten Juli-Wochenende der erste Spieltag in der Dritten Liga auf dem Programm steht. Am 4. Juli kommt es in der Vorbereitung auch zu einer Partie am Bissinger Bruchwald beim Oberligisten FSV 08 Bissingen.