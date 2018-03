Fußball Seeber zieht es nach Flacht

Marbach / ae/dh

Christian Seeber, der Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Marbach, schließt sich zur neuen Saison dem TSV Flacht an. Seinen Abschied aus Marbach hatte der 45-Jährige schon im Dezember angekündigt. „Nach Flacht habe ich einen deutlich kürzeren Anfahrtsweg und kann dadurch auch spontan mal was mit den Spielern ausmachen“, sagt Seeber, der in Leonberg wohnt. Die Ligazugehörigkeit sei ihm dabei nicht so wichtig, so der frühere Mittelstürmer, der in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für den VfB Stuttgart II, den VfR Aalen und die Spvgg 07 Ludwigsburg auflief. Momentan steht sein künftiger Klub TSV Flacht in der Bezirksliga Enz/Murr auf Platz 13 und damit mitten im Abstiegskampf. Nach dem 0:3 bei der SKV Rutesheim II zum Wiederauftakt nach der Winterpause war der langjährige TSV-Übungsleiter Thorsten Talmon vor zwei Wochen zurückgetreten. „Im Falle eines Abstiegs kann man auch in der A-Liga wieder etwas aufbauen“, sagt Seeber.