Fußball Sechs Spieler verlassen den Dorfklub

Aspach / bz

Der Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach trifft am Samstag (13.30 Uhr) in der letzten Partie der laufenden Spielzeit auf den SC Preußen Münster. Die SG wird vor dem Anpfiff in der Mechatronik-Arena ein halbes Dutzend Akteure verabschieden.

Daniel Hägele: Der langjährige Kapitän spielte seit 2011 für den Dorfklub, absolvierte über 200 Pflichtspiele für die SG und gehört zu den Aufstiegshelden des Jahres 2014. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung verlässt der 29-Jährige nun die Schwarz-Roten.

Felice Vecchione: Ab der Saison 2013/2014 schnürte Felice Vecchione seine Fußballschuhe für den Dorfklub, bestritt bis zum heutigen Tage 48 Pflichtspiele für die SG, musste aufgrund mehrerer schwerer Blessuren – zuletzt mit einem Kreuzbandriss – immer wieder pausieren. Vecchione will sich nach dem Abschluss seiner Bürokaufmann-Ausbildung vermehrt auf die berufliche Karriere konzentrieren.

Pascal Sohm: Als Beispiel für das duale System der SG Sonnenhof Großaspach hat der 26-jährige Offensivspieler sein Studium der Sportwissenschaften erfolgreich neben dem Fußball abgeschlossen. Der Hohenloher verlässt den Dorfklub nach 96 Drittliga-Partien und neun Treffern nach nun vier Jahren.

Sebastian Schiek: Ebenfalls vier Jahre beim Dorfklub und in Kürze Bachelor of Arts (DHBW). Sebastian Schiek hat mit 116 Einsätzen für die Aspacher nicht nur seine Karriere auf dem Platz vorangetrieben. Der Badener wird sich im kommenden Jahr dem SC Fortuna Köln anschließen.

Joseph-Claude Gyau: Ebenfalls ein gutes Beispiel für die Philosophie der SG ist Joseph-Claude Gyau. Der Flügelflitzer war als US-Nationalspieler nach einer schweren Blessur mehr als zwei Jahre ausgefallen, Sportdirektor Joannis Koukoutrigas glaubte an das Comeback des US-Boys und verpflichtete den nun 25-Jährigen von Borussia Dortmund II. Gyau wurde wieder fit, machte mit tollen Leistungen auf sich aufmerksam und wird nun zu einem höherklassigen Verein wechseln.

Mario Rodriguez: Wie Gyau kam auch Landsmann Mario Rodriguez in der Winterpause der Saison 2016/2017 in den Fautenhau. Stark gestartet und direkt mit einem Treffer in der ersten Partie gegen seinen Ex-Klub Chemnitzer FC, dann aber von Verletzungen zurückgeworfen, kam der 23-Jährige auf 26 Drittliga-Einsätze für die Aspacher. Er kehrt wohl in seine Heimat USA zurück.