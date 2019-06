Die SGM Sachsenheim hat weiterhin die Chance, die Klasse in der Fußball-Kreisliga A 3 zu halten. Mit 2:0 setzte sie sich in der ersten Relegationsrunde gegen B 7-Vizemeister FV Markgröningen durch.So haben die Sachsenheimer nun am Samstag in Kleinglattbach ein Endspiel um den Klassenerhalt gegen den B 9-­Zweiten Kaman Bönnigheim.

Betrachtet man nur die erste Hälfte der Begegnung in Großglattbach, hätten eigentlich weder Sachsenheim noch Markgröningen den Klassenerhalt beziehungsweise den Aufstieg in die A-Klasse verdient gehabt. In einem Arbeitszeugnis würde man schreiben „sie waren stets bemüht“. Das Bemühen, produktiv nach vorne zu agieren, war tatsächlich beiden Teams nicht abzusprechen. Was hinten rauskam, war allerdings zumeist Stückwerk. Symptomatisch für den ersten Durchgang war die erste nennenswerte Szene in der 17. Minute. Bei einem Angriff über rechts wollte Markgröningens Josua Steffan von der Grundlinie eine Flanke in den Strafraum schlagen. Aus kurzer Distanz traf er jedoch die Hand von Daniel Schmid, und der lenkte das Leder damit genau in die Arme von Schlussmann Marcel Mikosch. Der tadellose Unparteiische Marcel Ernst (Oßweil) zögerte keine Sekunde und entschied auf Strafstoß. Benjamin Weidner legte sich den Ball zurecht und vergab kläglich (siehe auch „Grüß Gott“ Seite 7).

Großchance vor der Pause

Es ist eine platte Fußballfloskel, doch ein Tor hätte dem Spiel zu diesem Zeitpunkt tatsächlich gut getan. So dümpelte die Partie aber bei Sonnenschein und angenehmen, nicht zu warmen Temperaturen weiter vor sich hin. Ein Abpraller von Mikosch nach einem Distanzschuss von Brian Richard, mit dem der FVM aber nichts anfangen konnte, war lange Zeit die einzige halbwegs brisante Szene vor beiden Toren (24.). Erst in den letzten zehn Minuten vor der Pause kam die höherklassige Spielgemeinschaft aus Klein- und Großsachsenheim besser ins Spiel und hatte prompt durch Perrin Wild eine Großchance. Nach einer Markgröninger Ecke konterten die Sachsenheimer über rechts. Der Ball kam an den kurzen Pfosten, wo Wild völlig blank stand. Torhüter Mark Vetter war zudem schon in Richtung langer Pfosten unterwegs. Doch mit einem unglaublichen Reflex riss er den linken Arm hoch und lenkte den Schuss noch über die Latte.

Mit der Ansage, dass sein Team mehr könne, als es im ersten Durchgang gezeigt habe, versuchte SGM-Interimstrainer Jochen Folk in der Pause die Spielgemeinschaft wachzurütteln. Die Worte zeigten Wirkung. Sachsenheim übernahm zunehmend das Kommando. Vom FVM war in der zweiten Hälfte deutlich zu wenig zu sehen für eine Mannschaft, die aufsteigen will. Das verstärkte Engagement und die veränderten Spielanteile zahlten sich dagegen für den A-Ligisten nicht einmal zehn Minuten nach dem Seitenwechsel aus. Behilflich waren dabei allerdings auch Mark Vetter und Fabian Bamberg. Der Schlussmann und der Verteidiger waren sich nicht einig, wer zum Ball geht. Kevin Kreischer war der lachende Dritte, quetschte sich dazwischen, umkurvte noch den Torhüter und schob den Ball schließlich ins leere Tor.

Erst jetzt wachte das Team aus der Schäferlaufstadt noch einmal auf. Bei einem Konter in der 63. Minute nahm es der bullige Stürmer Brian Richard gleich mit drei Verteidigern plus Torwart auf. Doch die klärten im Verbund in allerletzter Sekunde. Aber auch die Sachsenheimer können kontern. Das bewiesen sie in der 69. Minute, als sie über links schnell nach vorne stießen und Simon Blasig an der Strafraumkante Johannes Gronbach in guter Position im Strafraum sah. Johannes Gronbach fackelte nicht lange und fand genau die Lücke zwischen Torhüter Mark und dessen Bruder Domink Vetter.

Die Partie war nun gelaufen. Markgröningen fand nicht mehr richtig ins Spiel, zumal wenige Minuten später auch noch Offensivkraft Albert Bajrami mit Gelb-Rot vom Feld musste (76.). Er hatte sich innerhalb von zwei Minuten zwei Gelbe Karten eingehandelt. Sachsenheim konnte den Sieg locker nach Hause spielen. Doch am Ende warnte Trainer Folk: „Das ist erst eine Etappe. Wir dürfen nicht glauben, dass das Spiel am Samstag leichter wird.“ Denn vor Kaman Bönnigheim hat er Respekt. „Das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Aber wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht und wollen auch den zweiten nehmen“, so Folk.