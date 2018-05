Fußball Sachsenheim dicht vor Meisterschaft

Sachsenheim / bz

Der Tabellenführer SGM Sachsenheim kam in der Fußball-Kreisliga B 7 gegen eine geschickt verteidigende und teilweise gut nach vorne spielende Mannschaft des TSV Ensingen nur zu einem 0:0. Im Nachholspiel am Donnerstag beim SV Sternenfels können die Sachsenheimer mit einem Sieg die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt machen.

Spannend verläuft drei Spieltage vor Rundenende der Dreikampf um Platz zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A 3. Aktuell belegt der VfB Vaihingen (50 Zähler) nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Gündelbach den zweiten Rang und hat einen Punkt Vorsprung auf den FV Markgröningen.

Gute Chancen hat auch die SGM Hohenhaslach/Freudental (48) auf Rang vier. Beim 4:2-Heimsieg gegen den TSV Phönix Lomersheim II fielen die Treffer jeweils als Doppelpacks. Dardan Marashi (29.) und Daniel Nissan (30.) trafen innerhalb von 100 Sekunden, auch zwischen den Toren von Dennis Nissan (51.) und Rainer Lederer (52.) lag nur etwas mehr als eine Minute.

Erst nach dem 0:4-Rückstand kamen von den Lomersheimern mehr Offensivaktionen gegen die bis dahin spielfreudigen und treffsicheren Gastgeber. Martin Müller (68.) und Daniel Kern (71.) verkürzten noch auf 2:4.