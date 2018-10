Fußball Rudelbildung im Kirbachtal-Derby

nac/js/rai/da/bo/sim

Ein unschönes Ende nahm das Kirbachtal-Derby zwischen den TSV Häfnerhaslach und der SGM Hohenhaslach/Freudental in der Fußball-Kreisliga A 3. Arsim Susuri und Ömer Keskin kamen offenbar mit der knappen Niederlage nicht zurecht und attackierten nach Schlusspfiff Maik Kheim. Der SV Walheim meldet sich nach der 0:8-Derbypleite mit einem 4:0-Heimsieg gegen die Spvgg Bissingen zurück und sichert damit Platz zwei.

TSV Häfnerhaslach – SGM Hohenhaslach/Freudental 2:1 (1:0)

Der TSV Häfnerhaslach hat das Kirbachtal-Derby gegen die SGM Hohenhaslach/Freudental mit 2:1 (1:0) gewonnen und sich damit in der Spitzengruppe der Fußball-Kreisliga A 3 festgesetzt. Gesprächsthema war aber nur, was sich nach dem Abpfiff abgespielt hat. Konsequenzen auf dem Platz gab es für den Angriff auf Maik Kheim aber keine. Schiedsrichter Jochen Schröder zeigte keine weiteren Karten. Es wird aber Konsequenzen geben, kündigte SGM-Spielertrainer Daniel Nissan an. Welche genau, darüber wollte er erst noch schlafen. Sportlich nutzte Marco Hirsch einen Kopfballquerschläger von Benjamin Hellwig per Kopf zum 1:0 (25.). Nach einem Foul von Astrit Susuri erhöhte Pascal Hirsch per Strafstoß auf 2:0 (54.) Benjamin Hellwig konnte nur noch – ebenfalls per Foulelfmeter – verkürzen (84.). In der Nachspielzeit kassierte Casim Susuri nach einem Tritt von Hinten in die Beine von Kheim noch Rot.

Spvgg Besigheim - TSV Kleinglattbach 1:2 (1:0)

Die Spvgg Besigheim stoppte auch im Heimspiel gegen den TSV Kleinglattbach ihren Negativtrend nicht und unterlag unglücklich mit 1:2. Beide Teams lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die Spvgg die besseren Möglichkeiten hatte. In der 25. Minute gingen die Gastgeber auch durch einen Kopfball von Marc Kaminski in Führung. Der Ausgleich fiel in der 53. Minute, als Daniel Linder frei vor Robin-Dean Mihojlovic auftauchte und ihm keine Abwehrmöglichkeit ließ. Aus einem Gewühl im Fünfmeterraum heraus erzielte schließlich Andre Aisenbrey den Kleinglattbacher Siegtreffer (86.). In der Nachspielzeit traf Michael Sabljo mit einem Freistoß nur die Querlatte.

TSV Nussdorf – VfL Gemmrigheim 5:4 (2:2)

„Wir haben heute eine starke Leistung gezeigt. Deshalb ist es umso schmerzhafter für uns, dass wir mit leeren Händen nach Hause fahren müssen“, sagte der Gemmrigheimer Trainer Markus Lutz nach der torreichen Partie. Den Führungstreffer von Nussdorfs Thorsten Josenhans (13.) steckten die Gäste gut weg und kamen durch Marc Ohlheiser (38.) zum 1:1. Durch ein Eigentor der Gastgeber gingen die Grün-Weißen eine Minute vor der Pause sogar in Führung, doch Tim Stuible erzielte mit dem Pausenpfiff das 2:2 Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste durch einen schnellen Treffer von Mazlum Koyun (47.) erneut in Führung, die Nussdorfer erhöhten aber den Druck und führten nach einem Dreierpack von Johannes Wizemann (58., 67. und 73.) mit 5:3. Gemmrigheim gab nicht auf, kam aber durch Granit Arifi (86.) nur noch zum Anschluss.

FV Sönmez Spor Bietigheim – TASV Hessigheim 1:4 (1:2)

Trotz mehrerer Ausfälle gelang dem TASV Hessigheim ein nie gefährdeter 4:1-Sieg bei Sönmez Bietigheim. Mit dem neuen Trainer Cayan Üven und einigen zuletzt pausierenden Leistungsträger hielten die Gastgeber zunächst gut dagegen. Gegen einen Kopfball von Jerry Torres war Sönmez-Torhüter Talip Bunsuz aber machtlos (21.). Kurz darauf legte Mike Huber nach (24.). Der TASV blieb am Drücker, agierte defensiv aber etwas sorglos. Die Folge war der Anschlusstreffer durch Cengiz Kara (38.). Nach der Pause traf Lukas Heusel zur Vorentscheidung (51.). In der 75. Minute wurde Heusel per Foul im Strafraum gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jerome Wahl sicher zum 4:1-Endstand. Der TASV bleibt damit auch im neunten Saisonspiel ungeschlagen.

SV Walheim – Spvgg Bissingen 4:0 (1:0)

Gut erholt von der blamablen 0:8-Niederlage am vergangenen Spieltag beim VfL Gemmrigheim zeigte sich der SV Walheim. Die Heimmannschaft war über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. In der 15 Minute startete Joannis Theodoridis einen beherzten Alleingang über außen, passte in die Mitte auf Dani da Silva und dieser vollendete zum 1:0. Zehn Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Patrick Kempf nach einem Eckball von Theodoridis auf 2:0 erhöhte. In der 67. Minute folgte die dritte Torvorbereitung durch Theodoridis, als er nach einer Balleroberung im Mittelfeld auf da Silva durchsteckte und dieser seinen zweiten Treffer markierte. In der 79. Minute setzte schließlich Theodoridis nach drei Vorlagen per Kopf den Schlusspunkt.