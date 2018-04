Fußball Riexingen will mutig auftreten

Oberriexingen / Simon David

Mit einem 5:0-Sieg beim TSV Flacht hat der NK Croatia Bietigheim am Mittwochabend zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr übernommen. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet die Mannschaft von Trainer George Carter nun die SKV Rutesheim II zu Hause. Dies wird kein einfaches Spiel, da mehrere Leistungsträger ausfallen oder ein Einsatz zumindest fraglich ist. So wird unter anderem Zvonimir Zivic nicht auflaufen. Welche Elf am Sonntag spielen wird, entscheidet sich erst am Spieltag. „Rutesheim hat eine starke Mannschaft, die taktisch gut aufgestellt ist und auch schon Germania geschlagen hat“, sagt Carter. Aller Personalsorgen zum Trotz streben die Bietigheimer einen Heimsieg an. „Ein frühes Tor wäre dabei sehr hilfreich“, meint Carter. Dies könnte die Rutesheimer zwingen, sich mehr auf die Offensive verlegen zu müssen, was Croatia wiederum mehr Freiräume bei eigenen Angriffen verschaffen würde.

Germania gewann in Hinserie 8:0

Ebenfalls eine englische Woche hat die SGM Riexingen zu absolvieren. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge verloren die Riexinger ihr Nachholspiel gegen den TV Aldingen mit 0:2 und bleiben auf dem Relegationsplatz 13. Am Sonntag erwarten die Riexinger nun den Aufstiegsfavoriten SV Germania Bietigheim. Die Mannschaft von Matthias Schmid ist der klare Favorit. Das Hinspiel ging mit 8:0 an den SVG. „Es ist schade, dass wir nicht gegen Aldingen punkten konnten. Es wäre mehr drin gewesen“, sagte SGM-Coach Karl Maionczyk. Nun muss Riexingen die Punkte für den Klassenerhalt in anderen Spielen holen. Dass das gegen Bietigheim nicht einfach wird, ist den Riexingern klar. „Aber auch Germania ist nicht unbesiegbar. Zuletzt hatten sie einen Lauf. Wir werden aber zu Hause mutig nach vorne spielen“, verspricht Macionczyk. Gleichwohl wird es auch wichtig sein, dass die Abwehr sicher steht. „Je länger hinten die Null steht, desto größer sind unsere Chancen“, glaubt der Übungsleiter der SGM.

„Das wird ein kniffliges Spiel für uns“, weiß Germania-Trainer Matthias Schmid. „Riexingen ist zu Hause ein unangenehmer Gegner, das haben wir beim 1:1 in der letzten Saison erfahren. Sie haben gegen uns nichts zu verlieren“, so Schmid. „Im Kampf um den Aufstieg ist für uns ab jetzt jedes Spiel ein Endspiel. Da geht es um den nackten Erfolg“, betont Schmid. Den Ausfall von Stammspieler Ralf Krestel können die Bietigheimer kompensieren. „Die Trainingseinheiten unter der Woche sind sehr vielversprechend verlaufen“, so Schmid.

Am Bruchwald kommt es am Sonntag (15 Uhr) zum Duell zweier Tabellennachbarn. Dann erwartet der FSV 08 Bissingen II, der Platz neun belegt, den FV Löchgau II, der punktgleich Zehnter ist. Das Hinspiel entschieden die Bissinger mit 3:0 für sich. „Das wird ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften. Es wird sich zeigen, wohin die Reise geht“, glaubt Nullacht-Coach Adam Adamos, der eine Begegnung auf Augenhöhe erwartet. „Es wird darauf ankommen, die Räume eng zu machen und aggressiv in die Zweikämpfe zu gehen“, betont er. Der zuletzt aus privaten Gründen verhinderte Mario Teutsch wird gegen Löchgau wieder auflaufen. Wer von der ersten Mannschaft zum Bezirksligakader dazu stoßen wird, entscheidet sich wie immer kurzfristig.

Auch die Löchgauer werden möglicherweise Verstärkung aus ihrem Landesligakader erhalten. „Wir werden gegen Bissingen aus dem Vollen schöpfen können. Im Training am Dienstag haben wir noch einige angeschlagene Spieler geschont, diese werden aber bis zum Sonntag fit sein“, so FVL-Coach Erkan Olgun. „Ich erwarte ein interessantes Spiel zweier zweiter Mannschaften. Beides sind sehr junge, spielfreudige Mannschaften“, so Olgun. Gegen Croatia hatte der Löchgauer Trainer eine Halbzeit lang umgestellt, was nicht den gewünschten Erfolg brachte. „Gegen Bissingen werden wir wieder so auftreten wie in den Wochen davor“, verspricht Olgun.