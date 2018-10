Fußball Riexingen will den dritten Sieg in Serie

Riexingen will den dritten Sieg in Serie

Markgröningen / sd

Für Fußball-Bezirksligist SGM Riexingen lief es zuletzt sehr gut: Nach schlechtem Start in die Saison gewann die Mannschaft von Trainer Karl Macionczyk gegen den SV Leonberg/Eltingen und beim SV Pattonville. Mit diesen Erfolgen kletterten die Riexinger auf Platz zwölf. Am Sonntag (15 Uhr) soll gegen den TV Aldingen der dritte Sieg in Serie her. „Wir haben derzeit Rückenwind. Das wollen wir nutzen, um weitere Punkte zu hamstern“, sagt Macionczyk. Anlass zur Zuversicht gibt auch die personelle Situation, da einige zuletzt angeschlagene Spieler zurückkehren. So wird beispielsweise Angreifer Bastian Schaar wieder auflaufen. „Allerdings liegt uns Aldingen als Gegner nicht. Auswärts haben wir dort noch nie gewonnen und zu Hause haben wir in der letzten Saison auch verloren“, sagt Macionczyk. Die Riexinger haben also etwas wiedergutzumachen. Mit einem Heimsieg könnte die SGM Abstand zwischen sich und die Abstiegszone bringen.

Für den Tabellenzweiten NK Croatia Bietigheim geht es am zwölften Spieltag darum, nach der 1:4-Niederlage gegen den SV Perouse wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Mit einem Auswärtssieg beim SV Riet würden die Bietigheimer bis auf einen Punkt an den spielfreien Tabellenführer SV Salamander Kornwestheim heran rücken.

Adamos baut auf Lerneffekt

Der FSV 08 Bissingen II erwartet die SKV Rutesheim II am Bruchwald. „Rutesheim ist eine ähnlich starke Mannschaft wie Löchgau. Sie haben mehrere sehr gut ausgebildete Spieler. Für uns geht es darum, die Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden“, meint 08-Coach Adam Adamos. Zuletzt hatten die Bissinger nach einer 3:0-Führung in Löchgau am Ende nur 3:3 gespielt. „Meine Mannschaft hat daraus gelernt. Ein Spiel dauert 90 Minuten plus Nachspielzeit. Wir müssen über die gesamte Spieldauer wach sein. Wenn wir das schaffen, sind wir ein unangenehmer Gegner für jeden“, sagt Adamos.

Der FV Löchgau II hat die Auswärtsaufgabe bei Tabellennachbar TSV Merklingen zu lösen. Die Löchgauer, die bereits sechsmal remis gespielt haben, wollen endlich wieder einmal gewinnen. „Auf die Dauer sind Unentschieden zu wenig“, sagt FVL-Coach Marco Grausam. Mit einem Sieg in Merklingen würden die Löchgauer den TSV in der Tabelle überholen. „Gegen Bissingen sind wir nicht aggressiv genug ins Spiel gegangen, sondern waren zu passiv. Das wollen wir diesmal anders machen. In Merklingen werden wir von Anfang an aktiv sein“, verspricht Grausam.