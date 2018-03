Fußball Punkteteilung im Kellerderby

Bönnigheim / bz

Ein 2:2-Unentschieden hat es im Kellerderby der Kreisliga A 3 zwischen dem TSV Bönnigheim und dem FV Kirchheim gegeben. Die Zuschauer sahen ein Spiel mit vier Toren und viel Kampf. Die Bönnigheimer starteten motiviert in die erste Halbzeit und versuchten von Beginn an Druck aufzubauen und erkämpften sich einige Chancen. In der 16. Minute ging der TSV durch ein Kopfballtor von Luigi Annunziata in Führung. Die Kirchheimer erhören nun ihrerseits den Druck und glichen in der 25. Minute zum 1:1 aus. Nach der Halbzeit nutzte der FVK eine seiner wenigen Chancen zum 1:2 (58.). Keine zwei Minuten später gelang Tuncay Karagöz das 2:2 (60.). Das Derby wurde zunehmend körperbetonter. Ein vermeintliches Tor von Andreas Bollinger ließ die Bönnigheimer Fans kurz jubeln, bis der Pfiff des Schiedsrichters Abseits signalisierte. Somit blieb es beim Remis.

Dritter Sieg im dritten Spiel

Der TASV Hessigheim schlug die Spvgg Besigheim im Derby vor 220 Zuschauer verdient mit 3:0. Nach dem dritten Sieg im dritten Rückrundenspiel rückte der TASV auf Rang sechs vor. Die Spvgg liegt auf Platz acht.

Schon im ersten Durchgang hatten die Rot-Weißen hochkarätige Chancen. So krachte ein Volleyschuss von Kevin Merkler an den Pfosten. Die überfällige Führung für den TASV gelang dann direkt nach Wiederbeginn: Nino Bellantoni spielte zu Jan Reustle, und dieser hämmerte den Ball in Maschen (49.). Neun Minuten später legte Bellantoni selbst nach – perfekt freigespielt vom Ex-Besigheimer Marius Friedl ließ er sich das 2:0 nicht nehmen (58.). Damit war die Partie weitestgehend entschieden. Hessigheim ließ Gegner und Ball laufen. Den Deckel drauf machte Kapitän Kevin Merkler mit dem 3:0 durch ein direktes Freistoßtor (73.). Spvgg-Schlussmann Tom Hesemann stellte noch seine Mauer, und Merkler schlenzte den Ball aus 25 Metern am verdutzten Keeper vorbei ins lange Eck. Die beste Gelegenheit auf einen Torerfolg hatten die Gäste durch einen an Spielertrainer Michael Sabljo verursachten Foulelfmeter. Merx hielt den Strafstoß von Sidar Tan jedoch (80.).

Der TSV Nussdorf und der FV Sönmez Spor Bietigheim trennten sich 0:0. Die Hausherren setzten die Abwehr der Bietigheimer schon früh unter Druck. Der TSV hatte dadurch auch deutlich mehr Spielanteile. Etwas Zwingendes wurde trotzdem nicht herausgespielt. In der 35. Minute wurde der Nussdorfer Martin Styava dann allerdings im gegnerischen Strafraum regelwidrig vom Ball getrennt, so dass der Unparteiische auf Elfmeter entschied. Tim Stuible trat an, hatte den Strafstoß auch platziert geschossen, aber Gästekeeper Ugur Budak, hatte sich das richtige Eck herausgesucht und parierte den Elfmeter. Auf der Gegenseite parierte Constantin Dobros jedoch auch einen Elfmeter.

Der VfL Gemmrigheim gewann beim SV Illingen mit 1:0, obwohl die Gäste nach einer Roten Karte bereits ab der 13. Minute in Unterzahl spielen mussten. Ein Illinger Ballverlust ermöglichte Robin Kobar in der 53. Minute das entscheidende Tor. Auch der Rettungsversuch von SVI-Torhüter Marcel Lauser änderte nichts mehr daran.

Kritik am Schiedsrichter

Der Tabellenzweite TSV Häfnerhaslach verlor beim TSV Phönix Lomersheim nach einer 2:1-Pausenführung noch mit 2:3. Für die Gäste ging es gut los: Nach neun Minuten überlupfte Marco Hirsch den Lomersheimer Keeper zu 1:0. Zehn Minuten später traf Hirsch erneut, als er bei einem Missverständnis in der Phönix-Abwehr schnell schaltete und den Ball zum 2:0 im Netz versenkte. In der 28. Minute gelang Sebastian Fischer aus abseits verdächtiger Position das 1:2. Auch beim 2:2, das Dennis Oehler markierte (76.), reklamierten die Häfnerhaslacher abseits. Fünf Minuten vor Schluss verwandelte Fischer einen strittigen Foulelfmeter zum 3:2-Endstand. Sedat Yilmaz war nach dem Duell sauer auf den Regelhüter. „Schiedsrichter sind auch nur Menschen, die Fehler machen. Da sage ich auch überhaupt nichts“, sagte der Gästetrainer. „Aber wir opfern hier alle unsere Freizeit und wollen ordentlichen Fußball spielen. Wenn eine Person das Spiel dann aber so kaputt macht, ärgert mich das einfach.“

Der SKV Erligheim kassierte im Heimspiel gegen den SV Iptingen eine 1:4-Schlappe. Bereits nach neun Minuten durften die Gäste jubeln: Ein Freistoß von Benjamin Rapp an der Strafraumgrenze wurde direkt zum 1:0 verwandelt. Drei Minuten später erhöhte Jonas Rapp per Foulelfmeter auf 2:0. Zuvor war Marcel Gerschwitz regelwidrig im Strafraum von den Beinen geholt worden. Sechs Minuten vor dem Seitenwechsel war es der dritte Standard der Iptinger, der zum Torerfolg führte. Ein Freistoß, getreten von Marc Nowotny, landete bei Christoph Glashauser, der per Kopf Marcel Gerschwitz bediente – 3:0. Andreas Schwarz verkürzte in der 81. Minute auf 1:3, und es wurde wieder hektisch beim SVI. Benjamin Rapp sorgte in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung.

Der designierte Meister SV Riet siegte beim SV Hellas 94 Bietigheim mit 2:0. Insgesamt hatten die Gäste viele Gelegenheiten. Es dauerte aber bis zur 28. Minute, bis Sandro Aprigliano zum 1:0 traf. Nach dem Seitenwechsel spielte Hellas besser mit. In der Schlussphase dominierte wieder Riet. Die Gäste machten den Sack aber erst in der Nachspielzeit zu, als Andrea Capparelli seinen Spielertrainer Sinan Yilmaz bediente, der zum 2:0 abschloss (90.+5).