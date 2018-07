Freiberg Probespieler trifft

Freiberg / ae

Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung hat der Fußball-Oberligist SGV Freiberg (rechts Denis Latifovic) dem FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern ein 2:2 abgetrotzt. Stürmer Jermain Ibrahim, ein Probespieler aus der U 19 des 1. FC Heidenheim, schoss die Wasen-Elf in Front (32.). Der eingewechselte Mert Tasdelen erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (50.). Mit zwei Treffern (62./75.) kam Illertissen noch zu einem Unentschieden. Die vielen Wechsel wirkten sich beim SGV nachteilig aus. Mit einem unveränderten Torhüter-Duo geht Freiberg in die Saison 2018/2019, die am 11. August beginnt: Thomas Bromma hat seinen Vertrag inzwischen verlängert und streitet sich mit Pascal Nagel um den Platz im Kasten.