Fußball Platz zwei steht auf dem Spiel

Daten und Fakten rund ums Derby

Schiedsrichter: Geleitet wird das Spiel von Andreas Reuter von der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal (Assistenten Mathias Fahrer und Christopher Funk). Der 27-jährige hat in dieser Saison sechs Oberliga-Spiele geleitet, darunter die Partien des SGV Freiberg in der Vorrunde beim Karlsruher SC II (3:2) und am 17. März beim 0:1 bei der TSG Balingen, der einzigen Niederlage des SGV in der Rück­runde.

Heim-/Auswärtsbilanz: Der FSV 08 Bissingen belegt mit 29 Punkten aus 15 Spielen Platz 8 in der Heimtabelle der Oberliga. Die Nullachter haben 8 Spiele gewonnen und 2 verloren sowie 5-mal unentschieden gespielt. Freiberg ist mit 27 Zählern ligaweit Dritter in der Auswärtsbilanz mit 8 Siegen, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen.

Torjäger: Marcel Sökler vom SGV Freiberg führt mit 28 Treffern mit großem Vorsprung die Torschützenliste der Liga an. Hakan Kutlu erzielte 12 Treffer, Thomas Gentner 4. Bei Bissingen ist Riccardo Gorgoglione mit 13 Toren erfolgreichster Schütze. Dahinter folgen Marius Kunde (10) sowie Alexander Götz und Simon Lindner (8).

Ausfälle: Beim FSV 08 Bissingen fallen die verletzten Michael Deutsche, Manuel Sanchez und Tobias Weis sowie der gelb-rot gesperrte Ex-Freiberger Duc Thanh Ngo aus. Beim SGV Freiberg fehlen Niklas Pollex, Savino Marotta und Mert Tasdelen.

Derby-Bilanz: Nach bisher fünf OBerliga-Duellen ist die Bilanz mit je zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Remis ausgeglichen. 2012/2013 gewann der SGV beide Spiele (4:1 und 3:2), 2015/2016 endeten die Partien 1:0 für Bissingen und 1:1, das Hinspiel der laufenden Runde hat der FSV mit 2:0 gewonnen. In der Verbandsliga-Spielzeit 2011/2012, als der SGV als Meister direkt und Nullacht über die Relegation in die Oberliga aufstiegen, standen zwei Sieg für Freiberg: 1:0 daheim und 3:1 am Bruchwald. cp