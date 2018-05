Fußball Platz zwei für FVI noch drin

Ingersheim / bz

Der FV Ingersheim hat nach dem 5:1-Heimsieg gegen den FV Dersim Ludwigsburg noch gute Chancen, in der Fußball-Kreisliga A 1 noch Platz zwei und damit die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga zu erreichen. Der aktuelle Tabellenzweite TSV Affalterbach weist 53 Zähler auf, der drittplatzierte SGV Murr 51 und der FVI hat 50 Punkte und ein durchaus lösbares Restprogramm an den noch ausstehenden drei Spieltagen.

Im Heimspiel gegen den FV Dersim Ludwigsburg liefen die Ingersheimer lange dem 0:1-Rückstand aus der 16. Minute hinterher, den Hasan Isbert erzielt hatte. Erst in der 62. Minute gelang Georgios Katsanidis der 1:1-Ausgleich. Danach ließen bei den Gästen mehr und mehr die Kräfte nach und der FVI setzte seine Überlegenheit in Tore um. Michael Steiner (77.), Michael Göbel (83./90.) und Fabio Giunta Sekunden nach Göbels 4:1 schossen in der Schlussphase noch den klaren Sieg heraus.

Für den GSV Pleidelsheim wird es trotz des 4:1-Erfolgs bei der Spvgg 07 Ludwigsburg II kaum mehr auf Platz zwei reichen. Sascha Ebert (7.), Robin Bender (47.) und Patrick Pace (59.) sorgten mit ihren Treffern zur 3:0-Führung für eine Vorentscheidung. Juan Manuel Jimenez Sanchez verkürzte für 07 auf 1:3 (62.), aber der GSV ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Aaron Hachmann legte in der 86. Minute zum 4:1-Endstand nach.