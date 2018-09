Fußball Pischorn sieht früh die Ampelkarte

Göppingen / Mathias Schmid

Es war erst die 34. Minute, als Verteidiger Marco Pischorn nach wiederholtem Foulspiel zum Duschen geschickt wurde. Aus Sicht seines Trainers Ramon Gehrmann war nicht nur diese Entscheidung fragwürdig. Trotz Unterzahl ging Freiberg gegen Göppingen zunächst in Führung, kassierte in Durchgang zwei aber den Ausgleich zum 1:1.

Hadern wollte der SGV-Coach nach der Oberliga-Partie nicht, gab aber mit ein wenig Abstand zu Protokoll: „Der Schiedsrichter stand offenbar so, dass er die strittige Szenen andersherum gesehen hat wie ich.“ Dazu zählte er auch die zweite Gelbe Karte von Pischorn (34.) – die erste nach einem taktischen Foul ging völlig in Ordnung. „Marco stellt den Körper rein, der Gegenspieler (Max Ziesche, die Red.) lässt sich theatralisch fallen. Man kann ein Foul pfeifen, aber für eine Gelbe Karte war es eindeutig zu wenig“, sagte Gehrmann.

Der Feldverweis drehte dann das Spielgeschehen. „Der Platz war schwer zu bespielen. Die Mannschaft, die den Ball hatte, war im Nachteil – und die, die auf Umschaltspiel setzte, gefährlicher“, meinte Gehrmann. Bis dahin war Freiberg aktiver, Göppingen setzte auf Konter. Danach agierte die Wasen-Elf defensiver, die Gastgeber waren gefordert. „Von da an hatten eindeutig wir die bessere Chancen“, attestierte der SGV-Trainer. Nach 42 Minuten war es die einzig verbleibende Spitze Spetim Muzliukaj, die nach einer Hereingabe von Leon Braun als erstes am Ball war und einschob. Kurz vor der Pause traf Braun nur das Außennetz.

Doch die Freude währte nicht lange. Nach 55 Minuten zeigte Schiedsrichter Roy Dingler (Birkenfeld) nach einem Zweikampf zwischen Freibergs Maximilian Rohr und Domenic Brück auf den Elfmeterpunkt im Freiberger Strafraum. Auch das fand Gehrmann „fragwürdig“. Rohr traf Ball und Gegner, der Unparteiische wertete die Attacke aber als zu heftig. Zudem hätte der SGV-Coach Mitte der zweiten Hälfte nach einem „klaren Handspiel“ selbst gerne einen Elfmeter gehabt.

Doch der Pfiff blieb aus, und so stand am Ende das 1:1. „Das Ergebnis ist absolut leistungsgerecht, wir können damit leben, angesichts fast einer Stunde in Unterzahl“, meinte Gehrmann. Am 3. Oktober treffen die Mannschaften im WFV-Pokal schon wieder aufeinander, erneut in Göppingen.