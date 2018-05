Fußball Personelle Probleme vor Saisonfinale

Aspach / cp

Vor personellen Problemen steht vor dem letzten Auftritt in dieser Saison in der Dritten Liga an diesem Samstag um 13.30 Uhr gegen den SC Preußen Münster Trainer Sascha Hildmann von der SG Sonnenhof Großaspach. Er muss auf eine ganze Reihe von verletzten Stammkräften verzichten, hinzu kommt eine Rot-Sperre für Abwehrchef Julian Leist und eine Gelb-Sperre für Saliou Sané. Zurück im Kader nach seiner Gelb-Sperre ist dagegen Jeff-Denis Fehr. Vor allem die Besetzung der Offensivabteilung wird für Hildmann zum Puzzlespiel. Sicher fehlen werden neben Leist und Sané Kapitän Daniel Hägele (Knöchelverletzung), Timo Röttger (Riss des Innenbandes im rechten Knie) und Jannes Hoffmann (Kapselverletzung im Knöchel). Hinter den Einsätzen von Pascal Sohm (Bänderdehnung im Knöchel), Sebastian Bösel (Pferdekuss Oberschenkel), Joseph-Claude Gyau (muskuläre Probleme) und Taxiarchis Fountas (Muskelverletzung) steht noch ein Fragezeichen. Verabschiedet wird ein Sextett, dessen Abgang feststeht: Felice Vecchione, Hägele, Gyau, Sohm, Sebastian Schiek und Marco Rodriguez.

Basteln an der Aufstellung

„Personell ist die Lage natürlich angespannt und daher müssen wir für das Saisonfinale an der Aufstellung basteln. Nichtsdestotrotz wollen wir aber natürlich die Runde mit einem Erfolgserlebnis abschließen und gleichzeitig auch die anhaltende Serie ohne einen Heimsieg im Jahr 2018 endlich beenden“, kündigt Hildmann an. Er warnt vor dem Gegner aus Münster: „Gegen die Preußen, die aktuell in einer sehr guten Verfassung sind, müssen wir einen mutigen Auftritt an den Tag legen und die Offensive in den Vordergrund stellen, um unseren Fans ein gutes Spiel zu bieten. Und wer weiß, vielleicht wird es ja eine torreiche Partie.“

Die SG Sonnenhof Großaspach belegt aktuell mit 46 Punkten aus 37 Saisonspielen den 14. Tabellenplatz, der SC Preußen Münster steht mit fünf Zählern mehr als der Dorfklub momentan auf dem neunten Rang der Tabelle. Die Großaspacher können in der Tabelle nicht mehr weiter abrutschen und sich um einen Platz verbessern, wenn der Hallesche FC gegen den FSV Zwickau verliert.

Auch beim SC Preußen Münster, in dessen Reihen mit Michele Rizzi und Tobias Rühle zwei ehemalige Großaspacher stehen, werden sich einige Akteure mit dem Spiel im Fautenhau verabschieden. Darunter ist auch Kapitän Adriano Grimaldi, der 15 Treffer auf dem Konto stehen hat, von denen er zwölf in diesem Jahr erzielte. Grimaldi zieht es in eine höhere Liga.