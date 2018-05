Fußball Personalien sind interessanter als Spiel

Freiberg / Andreas Eberle

Mit zwei Niederlagen sind die Fußballer des SGV Freiberg in die Oberliga-Spielzeit 2017/2018 gestartet, mit zwei Niederlagen haben sie die Runde beendet: Am Samstag unterlag die ersatzgeschwächte Wasen-Elf der TSG Backnang in einem für die Tabelle bedeutungslosen Spiel mit 0:2. In der Vorwoche hatte der SGV bereits beim SV Spielberg mit 0:1 verloren. Ein kleiner Trost: Die Freiberger Kicker schlossen die Saison trotz der Pleite auf dem dritten Rang und damit vor dem Lokalrivalen FSV 08 Bissingen ab, der am letzten Spieltag in Nöttingen ebenfalls das Nachsehen hatte.

Interessanter als die Darbietung auf dem Rasen waren die personellen Neuigkeiten am Rande der Partie: Als zweiter Neuzugang nach David Müller (Stuttgarter Kickers) steht das Mittelfeld-Talent Leon Braun vom FC Nöttingen fest (siehe Infobox). Außerdem verabschiedete der SGV mit David Kienast (zur TSG Backnang), Julian Schiffmann, Morgan Faßbender und Maximilian Wojcik (alle Ziel unbekannt) vier Spieler. Pascal Seil wechselt wohl zum Verbandsliga-Aufsteiger VfL Nagold – bei ihm soll es nur noch um die Ablöse gehen. Der 18-jährige A-Junior Paul Polauke, der in der Startelf stand, erhält derweil nach Aussage des Sportlichen Leiters Florian Hägele einen Dreijahresvertrag beim FC Ingolstadt, wo er zunächst ein Jahr in der U 19 und dann zwei Jahre lang in der U 23 eingesetzt werden soll.

Die spektakulärste Veränderung gibt es aber im Trainerstab: Christian Schäfer wird den SGV nach sechs Jahren als Torwart-, Co- und zeitweise auch Cheftrainer verlassen. Der 37-jährige Lehrer und promovierte Sportwissenschaftler hatte sich zuvor mit dem Verein nicht über eine weitere Zusammenarbeit verständigen können. „Ich habe hier sechs Jahre lang viel Herzblut, Energie und Zeit investiert. Jetzt möchte ich mal etwas Neues angehen“, sagte Werner, der zwei Angebote aus dem Profibereich bestätigt – eines als Coach und eines als Sportdirektor. Ramon Gehrmann trifft der Verlust seiner langjährigen rechten Hand hart: „Er ist mein bester Freund und der Patenonkel meiner Tochter – mehr muss ich wohl nicht sagen“, kommentierte der Chefcoach den Abgang in für ihn ungewohnt dürren Worten.

So einsilbig sich der Trainer in der Causa Werner gab, so sparsam war sein Team im letzten Saisonspiel in puncto Leistung und Einsatz. Der SGV legte gegen Backnang einen lustlosen und blutleeren Auftritt hin und unterlag völlig zu Recht. Das 0:1 in der vierten Minute resultierte aus einem Fehlpass von Kapitän Steven Kröner, der eigentlich Polauke anspielen wollte. Doch Sebastian Gleißner ging dazwischen, bediente Mario Marinic – und der TSG-Torjäger und -Kapitän vollendete zum 0:1. Und kurz vor dem Abpfiff ließ der kurz zuvor eingewechselte Ex-Freiberger Dominic Sessa bei seinem Solo nacheinander Tobias Fausel, Marco Pischorn und Keeper Pascal Nagel stehen und schob zum 0:2-Endstand ein. Der Schlusspunkt einer langen Saison. Am 28. Juni beginnt für den SGV die Vorbereitung auf die neue Runde.