Fußball Ohne Torjäger Krestel in den Endspurt Richtung Aufstieg

Spieltag der Fußball-Bezirksliga steht Tabellenführer SV Germania Bietigheim vor einer vermeintlich leichten Aufgabe gegen Schlusslicht TSV Grünbühl (Sonntag, 15 Uhr). Tatsächlich wäre alles andere als ein Sieg eine große Enttäuschung für die Bietigheimer. Ein Selbstläufer wird das Spiel dabei keinesfalls, da die Grünbühler zuletzt aus den letzten vier Spielen zehn Punkte holten. Zudem erinnern sich die Bietigheimer noch gut an die Vorrundenbegegnung, die sie mit Mühe 5:4 gewannen. Diesmal will es die Mannschaft von Matthias Schmid nicht so spannend machen. Fehlen wird den Germanen im Endspurt um die Meisterschaft der verletzte Torjäger Ralf Krestel.

Bei Croatia läuft es unrund

Zum Derby zwischen dem FV Löchgau II und dem Dritten NK Croatia Bietigheim kommt es am Sonntag um 13 Uhr. Während der FVL zuletzt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelte, lief es bei Croatia nicht rund. Der 2:3-Niederlage beim Vorletzten TSV 1899 Benningen folgte ein 1:1 zu Hause gegen den TSV Höfingen. „Wir haben nichts zu verlieren. Der Druck liegt ganz klar bei Croatia“, betont FVL-Coach Erkan Olgun. Natürlich werden die Löchgauer alles daran setzen, ihre Erfolgsserie fortzusetzen. „Wir gehen selbstbewusst in die Begegnung. Gerade unsere Defensive war in den letzten Wochen überragend. Die wichtigen Spiele gegen die direkten Konkurrenten kommen für uns aber noch“, so Olgun. Seine Mannschaft kann also gegen Croatia befreit aufspielen. „Wir haben in den letzten Wochen zu viele Chancen liegen lassen. Jetzt müssen wir wieder unsere Tore machen“, so George Carter. Der Bietigheimer Trainer muss auf Torjäger Zvonimir Zivic verzichten, der sich gegen Höfingen verletzte. „Löchgau ist taktisch sehr stark und wird tief stehen. Umso wichtiger wird ein früher Treffer sein“, betont der Croatia-Coach.

Zu Gast bei starkem Aufsteiger

Der FSV 08 Bissingen II gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Höfingen. „Nach Croatia ist Höfingen der stärkste Aufsteiger. Die Mannschaft verfügt über sehr viele starke Einzelspieler wie Sebastian Bortel, der ja Oberligaerfahrung mitbringt“, weiß Nullacht-Coach Adam Adamos. „Es wird darauf ankommen, wach zu sein, kompakt zu stehen und unsere Chancen effektiv zu nutzen“, so Adamos. Wie die Startelf aussehen wird, entscheidet sich wie immer kurzfristig. Die etatmäßigen Spieler sind alle fit, allerdings wird es wieder Verstärkung aus der Oberliga-Mannschaft geben. Das Hinspiel verloren die Bissinger deutlich mit 1:4.

Bereits am Samstag (15 Uhr) steht für die SGM Riexingen das wichtige Spiel beim Tabellennachbarn TSV Eltingen an. „Eltingen ist keine Laufkundschaft. Im Hinspiel hat uns der TSV mit 6:2 zerlegt. Da haben wir etwas wiedergutzumachen“, fordert SGM-Trainer Karl Macionczyk. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, in dem wir alles versuchen werden“, verspricht er.

Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Merklingen will die SGM nun den Schwung mitnehmen. Mit einem Sieg können die Riexinger nach Punkten mit den Eltingern gleichziehen und hätten dann im Nachholspiel am kommenden Mittwoch die Chance, am TSV vorbeizuziehen.