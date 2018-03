Fußball Nur Siege helfen an der Spitze weiter

Freiberg/Bietigheim-Bissingen / Claus Pfitzer

Durch einen Punkt getrennt belegen der SGV Freiberg und der FSV 08 Bissingen in der Oberliga-Tabelle die Ränge drei und vier und bewerben sich um Platz zwei. Durch den 3:2-Sieg am Mittwochabend gegen die Neckarsulmer Sport-Union pirschte sich der SGV Freiberg von Rang sechs auf den dritten Platz vor.

„Wir können positiv in das Spiel gehen und haben genügend Selbstvertrauen. Die Mannschaft hat Moral gezeigt. Göppingen ist gut drauf. Das wird brutal schwer gegen eine spielstarke Truppe“, meinte der Freiberger Trainer Ramon Gehrmann vor der Partie an diesem Samstag um 15 Uhr gegen den 1. Göppinger SV. Er erwartet auch ein „ganz anderes Spiel“, weil die Göppinger versuchen werden, mit spielerischen Mitteln und über die schnellen Außen Francis Ubabuike und Shaibu Oubeyapwa in torgefährliche Räume zu kommen. Da werden sich die Freiberger wieder umstellen müssen von den meist lange nach vorne geschlagenen Bälle, die Neckar­sulm bevorzugte. Auch die Göppinger haben zuletzt viel Selbstvertrauen getankt mit dem 4:0-Heimsieg gegen den SV Oberachern. „Das war unsere Wiederauferstehung“, erinnert sich Gehrmann gerne an das Hinspiel in Göppingen. Nach einem 0:2-Halbzeitrückstand gewannen die Freiberger gegen das Team seines Kollegen Gianni Coveli mit 4:3 und schafften die Wende nach einem holprigen Saisonstart.

Kröner und Schimmel fehlen

Am Samstag muss Gehrmann auf die verletzten Steven Kröner und Sven Schimmel verzichten. Vor allem Schimmel-Vertreter Savino Marotta machte am Mittwoch viel Betrieb über die rechte Seite. „Das war ein schöner Moment, aber ich brauche noch Zeit“, stellt der Freiberger Stürmer Spetim Muzliukaj nach seinem Siegtreffer vier Minuten nach seiner Einwechslung gegen Neckarsulm keinerlei Ansprüche auf einen Platz in der Startformation. Nach sieben Monaten Pause vertraut er auf Trainer Gehrmann, dass dieser ihm Spielpraxis gewährt und ihn Schritt für Schritt an das einstige Leistungsvermögen heranführt. Der Anfang ist mit dem Tor zum 3:2 in der 90. Minute gemacht.

Der FSV 08 Bissingen geht am Samstag um 15 Uhr als Favorit ins Spiel beim Tabellenvorletzten FC Astoria Walldorf II. Mit nur 13 Punkten droht den Walldorfern der Abstieg. Da befinden sie sich in Gesellschaft mit dem nur ein paar Steilpässe entfernten SV Sandhausen II. Da der Karlsruher SC II aufgelöst wird, könnte es in der neuen Saison in der Oberliga keine zweiten Mannschaften höherklassiger Vereine mehr geben. Dabei setzen die Walldorfer durchaus auf die Vorteile, die eine Mannschaft in der Oberliga bietet. Dieser Tage haben Torwart Paul Lawall und Darian Gurley aus dem Regionalliga-Kader ihre Verträge verlängert. Spielpraxis sammeln sie in dieser Saison noch im Oberliga-Team.

Heimschwache Walldorfer

Nach zwölf Heimspielen sieht die Bilanz des FC Astoria II düster aus. Sie weist nur einen Heimsieg, aber acht Niederlagen aus. Zu ihrem dritten Heim-Unentschieden kamen die Walldorfer am Dienstagabend beim 2:2 gegen den FC Nöttingen, der ab der 29. Minute in Unterzahl spielen musste. „Es wird kein einfaches Spiel, wenn das Ergebnis vermeintlich schon vorher feststeht“, warnt der Bissinger Trainer Andreas Lechner davor, den Tabellenvorletzten zu unterschätzen. „Das wird schwierig, denn die junge Walldorfer Mannschaft ist läuferisch und spielerisch stark und taktisch gut ausgebildet“, so Lechner. Er macht aber auch klar: „Nach den zwei Unentschieden zuletzt brauchen wir Siege.“

Ausfallen wird bei den Null­achtern neben den Langzeitverletzten Michael Deutsche und Tobias Weis auch Luca Wöhrle, der sich in Villingen einen Nasenbeinbruch zugezogen hat und sich am Mittwoch einer kleineren Operation unterziehen musste. Er dürfte aber nicht lange ausfallen und kann vielleicht schon nächste Woche mit eine Gesichtsmaske wieder trainieren und spielen. „Yannick Toth und Luca haben das gut gemacht“, lobt 08-Coach Lechner das junge Duo, das zuletzt auf der Doppelsechs gespielt hat. Möglich ist, dass in Walldorf Kapitän Oskar Schmiedel ins Team zurückkehrt und seinen angestammten Platz im zentralen Mittelfeld wieder einnimmt. Aus beruflichen Gründen konnte er zwischenzeitlich nur eingeschränkt am Trainingsbetrieb teilnehmen. Fraglich ist, ob Torhüter Moritz Welz, der am Sprunggelenk lädiert ist, dabei sein kann.