Fußball Nur noch ein Punkt bis Platz zwei

Das sieht nach Platz zwei und der Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest aus: Mit einem 3:1-Sieg gegen den FV Ravensburg rückte der SGV Freiberg bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten FC 08 Villingen heran, der beim Karlsruher SC II zu einem 0:0 kam.Vor dem Derby am Samstag um 15.30 Uhr beim FSV 08 Bissingen haben die Freiberger ihren Vorsprung auf den Lokalrivalen zudem auf vier Punkte ausgedehnt. Für das Highlight der mäßigen Partie sorgte in der 88. Minute der Freiberger Kapitän Steven Kröner mit seinem spektakulären Treffer zum 3:1-Endstand. Nach einem Einwurf der Ravensburger erkämpfte sich der eingewechselte Freiberger Spetim Muzliukaj den Ball, flankte mit links vors Ravensburger Tor. Dort setzte Kröner zu einem Fallrückzieher an und hämmerte den Ball ins Netz. „Da kam unser Ronaldo und lag quer in der Luft“, schwärmte der Freiberger Trainer Ramon Gehrmann über den sensationellen Treffer seines Leaders.

Trio vergibt Riesenchance

Die Ravensburger spielten recht ansehnlich mit, konnten dies aber selten in torgefährliche Situationen umsetzen. Nur einmal wurde es in der ersten Halbzeit richtig brenzlig vor dem Freiberger Tor. In der 32. Minute waren Harun Toprak und Soydogru-Brüder Rahman und Burhan in einer aussichtsreichen Drei-gegen-zwei-Situation, doch keiner aus dem Trio übernahm die finale Verantwortung. Als Rahman Soydogru dann endlich doch noch abschloss, geriet sein Schuss zu harmlos und stellte SGV-Keeper Jan Nagel vor keine Probleme.

Die Freiberger hatten schon nach 30 Sekunden die Führungschance. Nach tollem Pass von Hakan Kutlu enteilte Sven Schimmel auf der rechten Seite und flankte vors Tor der Gäste. Dort geriet Marcel Söklers Kopfball etwas zu hoch und flog über die Latte. Zwei Tore der Gastgeber zählten wegen Abseits und Foulspiel nicht. Erst in der 42. Minute zeigte Schiedsrichter Philipp Reitermayer zur Spielfeldmitte. Sökler hatte sich im Mittelfeld den Ball erkämpft und ihn auf Kröner weitergespielt. Nach dessen Flanke scheiterte Kutlu zunächst an FVR-Schlussmann Kevin Kraus, drosch den Ball aber im Nachschuss mit links ins lange Ecke zur 1:0-Führung. „Freiberg hat auf unsere Fehler gewartet. Wir haben Geschenke an eine Mannschaft verteilt, die richtig Qualität hat“, kommentierte der Ravensburger Trainer Steffen Wohlfarth hinterher die Gegentreffer.

Kutlu trifft im zweiten Versuch

Denn auch dem 2:0 für den SGV ging ein Fehler in der Defensive der Gäste voraus. Die Vorbereitung von Julian Schiffmann mit einer genauen Flanke in den Ravensburger Strafraum war allerdings exzellent. Sökler verarbeitete den Ball perfekt und schlug in Torjägermanier zu (58.). Die Gäste hatten schon vor und vor allem nach dem 0:2 einige gute Aktionen im Spiel nach vorne. Sie agierten aber oft zu umständlich, zu ungenau oder zu verspielt. Zu einer guten Chance kamen sie dennoch. Die bereitete Max Chrobok per Kopf vor, doch Rahman Soydogru brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht an Keeper Nagel vorbei (82.). Das gelang ihm erst drei Minuten später per Elfmeter zum 2:1-Anschlusstreffer. Zuvor hatte David Kienast am Strafraumeck Toprak zu Fall gebracht. Dank Kröners Traumtor verpuffte die kurz aufkommende Spannung schnell wieder.

„Nach dem 2:0 waren wir uns etwas zu sicher und haben ein Stück weit den Rhythmus verloren. Aber wir haben im Moment Spielglück. Ich bin froh, dass wir die vier englischen Wochen in der Liga bislang erfolgreich überstanden haben“, meinte SGV-Trainer Gehrmann nach dem verdienten Sieg. „Wir hatten die Chance zur Führung und müssen einen Elfmeter kriegen. Es war ein kurioses Spiel mit richtig dummen Fehlern von uns“, sagte FVR-Coach Wohlfarth.