Fußball Nullnummer kostet Freiberg Rang zwei

Remchingen / Claus Pfitzer

Der SGV Freiberg trat beim FC Nöttingen unter der besonderen Flutlicht-Atmosphäre im Panorama-Stadion in der Offensive ungewohnt harmlos auf und leistete sich in der Defensive die eine oder andere Schwäche. Ein wenig Glück hatten die Gäste in der 88. Minute, als der gute Schiedsrichter Luigi Satriano ein Handspiel von Clemens Schlimgen im eigenen Strafraum nicht mit einem Elfmeter ahndete. Am Ende der kampfbetonten und von Einsatz geprägten Oberliga-Partie mit wenigen torgefährlichen Aktionen stand ein 0:0. Das kostete die Freiberger Platz zwei, den sie dem Nachbarn FSV 08 Bissingen überlassen mussten.

FCN-Offensivkräfte fallen aus

Bei Nöttingen fiel mit Top-Torjäger Michael Schürg (Mittelhandbruch), Ernesto De Santis (Bänderverletzung) und Eray Gür (Hochzeitsreise) eine komplette Offensivreihe aus. FCN-Trainer Dubravko Kolinger setzte deswegen auf eine stabile Defensive und hatte mit Innenverteidiger Sascha Walter vor der Viererkette eine zusätzliche Sicherung eingebaut. Mit Jonas Marten, der ein gutes Spiel auf der linken offensive Seite machte, und dem später für ihn eingewechselten Marcus Karl kamen zwei Akteure aus dem Landesliga-Kader zum Einsatz. Beim SGV hatte Trainer Ramon Gehrmann dagegen eine komplette Mannschaft auf der Ersatzbank sitzen. In der Startelf zurück waren Steven Kröner nach Verletzung und Patrick Fossi nach abgelaufener Rotsperre. Damit hatte Gehrmann die beiden zentralen Mittelfeldpositionen im Vergleich zur Heimpartie gegen Göppingen neu formiert.

Die Freiberger hatten von Beginn an mehr Ballbesitz, kontrollierten das Spiel, ohne aber torgefährliche Aktionen zu kreieren. Da mangelte es an Tempo, um die engmaschige Nöttinger Defensive zu knacken. Der schussstarke Hakan Kutlu kam nicht auf Touren und schon gar nicht zum Tor­abschluss. Als er den Ball einmal an seinem Gegenspieler Mario Bilger vorbeigebracht hatte, rutschte ihm die Kugel über den Spann (41.). Da die Gäste wenig über die Außenpositionen nach vorne brachten, hing Torjäger Marcel Sökler in der Luft und bekam keine verwertbaren Zuspiele. Zudem stellte ihn die gut organisierte Nöttinger Defensive einige Male ins Abseits. Auch die in der zweiten Halbzeit eingewechselten Offensivkräfte Julian Schiffmann und Spetim Muzliukaj konnten sich im Nöttinger Strafraum nicht in Szene setzen.

So blieben am Ende nur zwei Situationen übrig, bei denen Freiberg einen Treffer hätte erzielen können. In der 34. Minute verfehlte Sökler mit einem Freistoß aus 18 Metern Entfernung das FCN-Gehäuse. Gefährlich nahe kam der Ball dem Nöttinger Tor in der 55. Minute. Da hatte Fossi mit einem öffnenden Pass auf die rechte Seite Savino Marotta bedient. Der Ball – halb Torschuss, halb Flanke – strich hauchdünn am oberen Torwinkel vorbei.

Aufmerksamer Nagel im SGV-Tor

Die Taktik der Gastgeber ging auf. Sie lauerten auf Ballverluste der Freiberger und schalteten schnell um. Daraus entstanden in der ersten Hälfte zwei flache Hereingaben von Colin Bitzer und Marten, denen SGV-Torwart Pascal Nagel mit beherztem Eingreifen die Gefährlichkeit nahm – er rettete vor Leon Braun und Leutrim Neziraj. Kurz vor der Halbzeitpause kam der FCN zu zwei dicken Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Bei einem Kopfball von Holger Fuchs im Anschluss an eine Ecke bekam Nagel die Hände gerade noch an den Ball (43.). Nach einem gemeinschaftlichen Aussetzer in der Freiberger Abwehr hatte Braun die Riesenchance, zog aus 15 Metern ab. Wieder war Nagel zur Stelle und lenkte den Flachschuss um den Pfosten (44.).

In der zweiten Halbzeit, in der das Spiel an Einsatzfreude, Kampf und Intensität zunahm, wagten sich die Nöttinger häufiger nach vorne. Auch bei Sebastian Schönthalers Flanke war SGV- Keeper Nagel vor Neziraj am Ball. In der 70. Minute hatte Neziraj die beste Chance der gesamten Partie. Bilger hatte sich auf der linken Seite durchgespielt und den Ball auf den langen Pfosten des Freiberger Tores geschlagen. Neziraj kam frei zum Kopfball. Der geriet aber zum Aufsetzer und zu schwach, so dass Nagel klären konnte (70.). In ähnlich guter Position stand der aufgerückte Nöttinger Defensivmann Niklas Kolbe drei Minuten später. Doch er sprang nach Brauns Freistoß nicht optimal hoch und verpasste so einen energischen Kopfstoß.