Fußball Nullachter büßen Tabellenführung ein

Bissingen / Von Andreas Eberle

Der FC Nöttingen entwickelt sich zur Stolperfalle für die Spitzenreiter der Fußball-Oberliga. Vor zehn Tagen fegten die Nordbadener den SSV Reutlingen mit einem 5:0-Heimsieg von Platz eins. Am Samstag war nun der FSV 08 Bissingen das Nöttinger Opfer: Der FCN trotzte den Nullachtern am Bruchwald ein 1:1 ab, worauf die Bissinger die Tabellenführung an die Stuttgarter Kickers (2:0 in Backnang) abtreten mussten.

„In solchen Spielen drehen die Jungs auf, sodass man sich als Trainer fragt: Wo bist du hier eigentlich? Im Fußball ist es aber normal, dass jeder gegen den Tabellenführer voll motiviert ist“, sagte Gästecoach Michael Wittwer. So gesehen hätte sein 08-Kollege Alfonso Garcia also froh sein müssen, dass seine Mannschaft nun die Rolle des Gejagten los ist. Doch das war er natürlich nicht. „Ich wäre gern Tabellenführer geblieben, aber wir sind trotzdem glücklich, oben mitzuspielen. Jetzt sind wir Zweiter, das ist soweit okay“, meinte der Ex-Profi.

Vor den 620 Zuschauern hatte seine Elf gerade in der ersten Hälfte erhebliche Probleme, ihr gewohntes Tempospiel aufzuziehen. Das hatte einerseits mit dem holprigen Rasen zu tun, dessen schlechten Zustand beide Trainer nach der Partie unisono kritisierten. Andererseits ließ Nöttingen dem Heimteam kaum die Möglichkeit, sich zu entfalten. Der FCN stellte geschickt die Räume zu und tauchte selbst immer wieder vorne gefährlich auf. In der siebten Minuten ging der ehemalige Regionalligist in Führung und nutzte dabei die Bissinger Schwäche bei Standards aus: Eine Ecke von Tolga Ulusoy wehrte Patrick Milchraum im Strafraum notdürftig per Kopf ins Zentrum ab, Jonas Martens Schuss aus dem Hinterhalt hätte das 08-Tor deutlich verfehlt, aber Nöttingens Innenverteidiger Sascha Walter verlängerte den Ball mit der Hacke zum 0:1 ins Netz.

Den Garcia-Schützlingen fiel in der Vorwärtsbewegung nur wenig ein. Der als einziger Stürmer aufgebotene Marius Kunde hatte gegen die vielbeinige Gästeabwehr einen schweren Stand und erhielt nur wenig Unterstützung aus dem Mittelfeld. Dennoch hatte der Kapitän in der 18. Minute die große Chance zum Ausgleich: Nach einem weiten Pass von Oskar Schmiedel in die Spitze kam Kunde mit dem Kopf an die Kugel und war schneller als sein Bewacher, der ihn mit einem hohen Abwehrbein bedrängt hatte. Doch der Ball sprang knapp am leeren Nöttinger Kasten – Keeper Robin Kraski war zum Brennpunkt geeilt – vorbei. Eine Doppelchance gab es auf der Gegenseite: Erst klatschte 08-Schlussmann Sven Burkhardt einen Schuss von Ernesto De Santis ab, dann drosch Ulusoy den Ball nach Pierre Williams’ verunglückter Rettungsaktion drüber (34.).

Garcias Umstellungen fruchten

In der zweiten Hälfte hatten die Nordbadener nur noch eine weitere gute Möglichkeit: Mittelstürmer Leutrim Neziraj verfehlte mit einem Kopfball knapp das Bissinger Tordreieck (51.). Während die Gäste, die unter der Woche noch im badischen Verbandspokal gegen Verbandsligist FV Fortuna Heddesheim (1:0) im Einsatz gewesen waren, nun abbauten, legten die Hausherren einen Zahn zu. In der 65. Minute stellte Garcia sein System auf ein 4–4–2 um, schickte Götz als zweite Spitze in den Sturm und Simon Lindner neu aufs Feld. Letzterer holte gleich den Freistoß heraus, der zum 1:1 führte: Schmiedel legte sich den Ball zurecht und traf aus 25 Metern platziert ins Eck.

Fortan war die Bruchwald-Elf dem Siegtreffer näher als Nöttingen – erst recht, nachdem sich FCN-Torschütze Walter nach einem Foul an Kunde Gelb-Rot abgeholt hatte (82.). In der 85. Minute hatten einige 08-Fans schon den Torschrei auf den Lippen: Kunde legte den Ball an Keeper Kraski vorbei, aber kurz vor der Torlinie klärte der eingewechselte Ion-Paul Fratea und rettete dem Gast das Remis. „Wir konnten dem Spiel nicht unseren Stempel aufdrücken, deswegen sind wir ein bisschen unzufrieden“, sagte Schmiedel, Bissingens Bester.