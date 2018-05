Fußball Neues Trainer-Trio beim Löchgauer Gegner

Löchgau / jf

Der FV Löchgau hat einen Erfolgslauf in der Fußball-Landesliga. In der Auswärtstabelle führt der FVL die Liga an, und in neun Rückrundenspielen haben die Roten noch überhaupt nicht verloren. Sechs Siege und drei Unentschieden holten die Schützlinge von Thomas Herbst seit Anfang März. „Wir haben einen guten Lauf, sind sehr stabil und bekommen sehr wenig Gegentore“, freut sich der Löchgauer Trainer. Komplett gegenteilig ist die Lage beim kommenden Gegner: Der TSV Schornbach, am Sonntag ab 15.30 Uhr zu Gast, erfüllt die eigenen Erwartungen vor allem in der Rückserie überhaupt nicht und hat vergangene Woche auf das schwache Abschneiden reagiert: Coach Giuseppe Greco wurde entlassen. Bis zum Saison­ende ersetzt ihn Irfan Köseler, der bisherige Übungsleiter der zweiten Schornbacher Mannschaft. Unterstützend sind zudem die TSV-Spieler Marius Jurczyk und Georgios Mahlelis tätig.

Beim FV Löchgau sorgt der Trainerwechsel beim Gegner natürlich nicht für gedämpfte Erwartungen – aber eine erhöhte Wachsamkeit ist schon wahrzunehmen. „Das ist eine besondere Situation für uns. Durch einen Trainerwechsel entsteht neue Euphorie, jeder will sich dem neuen Coach zeigen. Dass Schornbach nach der Hinrunde so weit hinten reinrutscht, war schon überraschend“, erklärt FVL-Coach Herbst.

Mit 22 Zählern schloss Schornbach die Hinrunde auf einem soliden achten Rang ab. In neun Rückrundenpartien gelang dem Jugendverein von Bayern-Torhüter Sven Ulreich nur noch ein Sieg, mittlerweile kämpft der TSV auf Platz zwölf stehend gegen den Abstieg. Im Hinspiel trennten sich Schornbach und Löchgau in einer kampfbetonten Partie 0:0. „Der TSV war körperlich sehr stark und man hat schon gesehen, dass diese Mannschaft eigentlich Qualität hat“, sagt Herbst.

Mehr Offensivaktionen

Mit dem letztwöchigen Auftritt seiner Elf war der Löchgauer Coach zunächst überaus zufrieden – nach erneutem Videostudium kommt Herbst aber zum Schluss, dass beim 1:0-Sieg in Fellbach etwas gefehlt hat: „Wir haben uns zu wenig Offensivaktionen herausgespielt. Die Disziplin war aber voll da. Glück und Pech sind bei uns nah beieinander, wir sind zu 100 Prozent gefordert, um gewinnen zu können.“ Personell kann Herbst für das kommende Spiel aus dem Vollen schöpfen, 18 Akteure stehen dem 30-Jährigen zur Verfügung. „Es kommt darauf an, welche Räume wir bespielen. In der Viererkette sind die Abläufe sehr gut, nach vorne hat das so zuletzt gefühlt besser funktioniert als aus der Dreierkette. Wir sind aber flexibel genug, um während des Spiels Systeme zu wechseln“, sagt Herbst zur Systemfrage.

Der TV Pflugfelden, der am 1. Mai überraschend einen Punkt aus Satteldorf entführte, trifft ebenfalls am Sonntag (15 Uhr) auf den SV Fellbach. Gewinnt der TVP gegen die Elf von Coach Marco Fischer, könnten sich die Schützlinge von Trainer Markus Fendyk ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen und bis auf einen Zähler zum SVF aufschließen. Einen Tag zuvor sind der SV Salamander Kornwestheim und die Spvgg 07 Ludwigsburg im Einsatz. Kornwestheim reist zur drittplatzierten Spvgg Gröningen-Satteldorf. Die Nullsiebener haben um 15.30 Uhr die beste Rückrundenmannschaft am Fuchshof zu Gast. Der TSV Pfedelbach hat durch eine starke Rückserie inzwischen zehn Punkte Vorsprung auf die Barockstädter.