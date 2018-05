Remseck Neckarrems muss treffen

Remseck / bz

Für den VfB Neckarrems wird die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga immer prekärer. Nach der schwachen Leistung und der 0:2-Niederlage beim Kellerkind TSG Öhringen belegt die Mannschaft von Trainer Markus Koch einen Abstiegsplatz. An diesem Samstag gastiert der FSV Hollenbach in Neckarrems, der ebenfalls punkten muss, allerdings um im Kampf um die beiden ersten Plätze nicht noch mehr an Boden zu verlieren. Ein Manko des VfB ist die schwache Chancenverwertung. Lars Ruckh nach seiner Sperre könnte da Abhilfe schaffen. Auch Gabriel Fota und Luigi Ancona sind wieder dabei.