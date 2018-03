Fußball Nächstes Topspiel für Croatia

Bietigheim-Bissingen / Von Simon David

Der erneute Wintereinbruch sorgte am vergangenen Sonntag für den Ausfall sämtlicher Begegnungen in der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr. Nun hoffen Mannschaften und Fans, dass an diesem Wochenende alle Spiele planmäßig stattfinden können.

Zum Spitzenspiel kommt es in Metterzimmern zwischen dem Tabellenführer NK Croatia Bietigheim und dem drittplatzierten FC Marbach. Aktuell haben die Bietigheimer acht Punkte Vorsprung auf die Schillerstädter, die allerdings ein Spiel weniger bestritten haben. Die Partie verspricht interessant zu werden, treffen doch die beiden offensivstärksten Teams aufeinander. Der FCM hat 59 Tore erzielt, Croatia 57. Die Bietigheimer sind mit gerade 22 Gegentreffern zudem die defensivstärkste Mannschaft. „Unser Ziel ist es, den Abstand auf Marbach mindestens zu halten. Ein Dreier wäre natürlich überragend, aber auch ein Unentschieden ist ein Erfolg. Marbach hat eine sehr starke Mannschaft, da kommt es darauf an, das Mittelfeld kaltzustellen“, sagt Croatia-Trainer George Carter. Unsicher ist noch der Einsatz des angeschlagenen Ermal Gashi.

Der SV Germania Bietigheim möchte mit einem Auswärtserfolg beim SV Perouse den Anschluss auf Platz eins halten. „Wir sind jetzt in der Verfolgerrolle und stehen in der Pflicht“, meint Germania-Trainer Matthias Schmid. „Aktuell haben wir eine schlechte Phase, wofür es mehrere Gründe gibt. In der Hauptsache natürlich die Grippewelle und Verletzungen. Es wird sich auch in dieser Woche kurzfristig entscheiden, wer spielen wird“, so Schmid. „Auch wenn es derzeit nicht gut läuft, wollen wir uns von Woche zu Woche steigern und natürlich den Dreier holen. Das wird aber nicht einfach. Beim 4:4 im Hinspiel haben wir uns auch sehr schwer getan. Zudem ist Perouse zu Hause sehr stark“, weiß der Germania-Coach. Mit einem Auswärtserfolg könnten die Bietigheimer in Schlagdistanz zu Platz eins bleiben.

Der FSV 08 Bissingen II erwartet den TSV Flacht. Mit einem Heimsieg würde sich die Oberliga-Reserve etwas Luft auf die Abstiegsränge verschaffen. Derzeit belegen die Bissinger mit 21 Punkten aus 17 Spielen Platz zehn. Der TSV Flacht hat als Tabellen-13. in 16 Begegnungen 17 Punkte geholt. „Es zählt im Abstiegskampf nur der Sieg. Wir wollen und werden entschlossener und kompakter auftreten als gegen Eltingen. Im Training ist meine Mannschaft engagiert zur Sache gegangen. Jetzt gilt es, das auch am Sonntag auf den Platz zu bringen“, betont Trainer Adam Adamos. Mit welcher Startelf die Bissinger gegen Flacht in die Partie gehen werden, entscheidet sich kurzfristig. „Fest steht aber, dass es mehrere Veränderungen zum Eltingen-Spiel geben wird. Ob und wer aus der ersten Mannschaft bei uns mitspielt, wird sich nach dem Spiel der Ersten am Samstag zeigen“, meint Adamos.

Der FV Löchgau II, dessen Nachholspiel beim TSV Flacht am Mittwoch erneut ausfiel, erwartet nun am Sonntag (16 Uhr) den TSV Höfingen. Beide Mannschaften gehören dem breiten Mittelfeld an. Mit einem Heimsieg könnten die Löchgauer mit den Gästen gleichziehen. „Wir müssen endlich die entscheidende Serie starten, um die nötigen Punkte zu holen“, findet FVL-Trainer Erkan Olgun. „Außerdem haben wir aus dem Hinspiel etwas gut zu machen. Damals haben wir keine gute Leistung gezeigt und zu Recht 0:3 verloren.“ Einfach werde die Partie aber nicht. Olgun: „Höfingen spielt als Aufsteiger eine starke Saison. Es wird nicht zuletzt darauf ankommen, dass wir defensiv sicher stehen.“

Die SGM Riexingen muss beim TSV Schwieberdingen antreten. Derzeit stehen die Riexinger auf einem Abstiegsplatz, können aber mit einem Sieg den Sprung ins Mittelfeld schaffen – sofern die Konkurrenz im Tabellenkeller leer ausgeht.