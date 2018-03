Fußball Nach Reifeprüfung Punkte nachlegen

Ludwigsburg / Jan Fedra

Die jüngste Mannschaft der Liga war bereit und hat im Spitzenspiel gegen die Spvgg Gröningen-Satteldorf ihre Reife nachgewiesen und das Spitzenteam aus Hohenlohe wie schon in der Vorrunde erneut besiegt. An diesem Samstag spielt der FV Löchgau ab 15 Uhr bei der Spvgg 07 Ludwigsburg. Die Partie gegen Gröningen-Satteldorf war die erste richtige Standortbestimmung für den Tabellenzweiten nach der Winterpause. Zuvor hatte der Verbandsliga-Absteiger gegen Teams aus den Top vier der Liga das Spielfeld nur nach dem Hinspiel gegen die starken Gröninger als Sieger verlassen. Gegen den SV Breuningsweiler und den TSV Crailsheim setzte es Niederlagen. Umso zufriedener war Coach Herbst mit der Leistung seiner Mannschaft im Verfolgerduell: „Gröningen war sehr gefährlich im Angriff, aber wir haben gut verteidigt und konsequent nach vorne gespielt.“

Herbst und Baki fehlen

Im Derby in Ludwigsburg will die Löchgauer Mannschaft nachlegen. „Grundsätzlich müssen wir jedes Wochenende eine gute Leistung abrufen, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Spielen wir so weiter wie zuletzt, können wir auch aus Ludwigsburg etwas mitnehmen“, sagt FVL-Trainer Thomas Herbst. Aus der Startelf des vergangenen Wochenendes sind mit Offensivmann Kubilay Baki und Abwehrchef Simon Herbst zwei Akteure privat verhindert. Dafür drängen sich mit Terry Asare, Tim Schwara oder Gianluca Gioia vor allem für die vorderen Positionen mehrere Akteure durch ihre zuletzt gezeigten Leistungen auf.

Der kommende Gegner überzeugte nach der Winterpause dagegen weniger. 07 Ludwigsburg verlor die beiden Auswärtsspiele in Heimerdingen und Oeffingen. Nach einer Serie mit drei Siegen in Folge zum Ende der Hinrunde stecken die Nullsiebener nach diesen Pleiten wieder mitten im Abstiegskampf. „Für Ludwigsburg geht es am Samstag um sehr viel. Die Nullsiebener wollen jeden Punkt mitnehmen und haben grundsätzlich auch die Qualität, uns zu schlagen“, analysiert FVL-Coach Herbst. Als zentralen Akteur in der Elf des Trainerduos Roman Kasiar und Antonino Carneiro hat Herbst neben Innenverteidiger Georgios Doufas vor allem Kapitän Asilhan Yildiz ausgemacht. Doufas wechselte im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft der Stuttgarter Kickers nach Ludwigsburg, Mittelfeldmann Yildiz hat über drei Jahre Verbandsligaerfahrung beim VfB Neckarrems gesammelt und kam ebenfalls vor der Saison in die Barockstadt. Als Favorit geht trotz dieser starken Einzelspieler der FV Löchgau in das Lokalduell. „Wir sind total fokussiert auf dieses Spiel und rechnen uns gute Chancen aus“, erklärt Trainer Herbst abschließend.

Die beiden anderen Landesliga-Teams aus der Region treten erst am Sonntag das nächste Mal an. Der TV Pflugfelden um 15.30 Uhr bei den punktgleichen Gröningern, der SV Salamander Kornwestheim hat den TSV Pfedelbach zu Gast (15 Uhr). Im Ludwigsburger Stadtteil treffen mit dem TVP und der Spielvereinigung zwei Tabellennachbarn aufeinander, die um den Anschluss an die zweitplatzierten Löchgauer kämpfen.