Fußball Nach Blamage im Pokal in der Liga gefordert

Aspach / bz

Eine insgesamt ordentliche Saison des Fußball-Drittli­gisten SG Sonnenhof Großaspach geht mit einer Blamage ihrem Ende entgegen. Vier Tage nach dem souverän herausgespielten 6:0-Sieg in der Liga beim Absteiger FC Rot-Weiß Erfurt blamierten sich die Großaspacher mit einer miserablen Leistung im Pokal-Halbfinale beim krassen Außenseiter TSV Ilshofen und verloren beim Verbandsligisten mit 0:2. Timo Röttger zog sich dabei einen Innenbandriss im Knie zu und fällt für den Rest der Saison aus.

In der Dritten Liga stehen den Großaspachern noch drei Spiele bevor. Das erste am Sonntag ab 14 Uhr gegen den SV Meppen. Danach geht es noch zu den Würzburger Kickers und zum Saisonausklang daheim gegen den SC Preußen Münster. Der SV Meppen hat sich als Aufsteiger frühzeitig den Klassenerhalt gesichert und gibt nun als Ziel aus, sich in der dritthöchsten Spielklasse zu etablieren. Das sollen Trainer Christian Neidhart und sein Assistent Mario Neumann bewerkstelligen, deren Verträge bis 2021 verlängert wurden. 21 Spieler haben einen Kontrakt über die laufende Saison hinaus. Darunter ist auch Torjäger Fabian Girth, der mit 17 Treffern Platz drei in der Torschützenliste der Liga belegt. Ein Stürmer, ein Sechser und ein Spieler für die Außenbahn sollen zur neuen Saison kommen. Mit 52 Zählern belegen die Emsländer Platz acht in der Tabelle. Die SG Sonnenhof weist nach 35 Partien 45 Zähler auf, die Rang 13 bedeuten. Fehlen wird gegen Meppen neben Röttger auch der zum Saisonende scheidende Kapitän Daniel Hägele.