Fußball Mvibudulu stürmt für SG

Aspach / bz

Der Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach hat am Dienstagvormittag Stephané Mvibudulu verpflichtet. Der 25-jährige Stürmer wechselt ablösefrei vom SV Wehen Wiesbaden nach Aspach und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Mvibudulu hat beim Dorfklub bereits einen Großteil der Vorbereitung absolviert und kam in allen drei Testspielen zum Einsatz. Der in Leipzig geborene Offensivakteur verfügt über die Erfahrung aus 66 Regionalliga-Partien, 37 Einsätzen in der Dritten Liga und neun Einsätzen in der Zweiten Liga für den TSV 1860 München. Bei den Rot-Schwarzen erhält Mvibudulu die Nummer 28.